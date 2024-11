Omrzlý palec a málo bláta, vzpomínají na Šumavu tvůrci mysteriózní krimi

Ústředním tématem šumavské detektivky Daniela Habrdy je prastarý keltský svátek, předchůdce Dušiček.

„Od začátku jsem hledal jednoduchý námět na film za nízké náklady. Měl jsem představu dvou lidí běhajících po lese. Postupně se odvíjel žánr i děj. Samhain byl pak posledním dílkem skládačky, který to všechno propojil,“ přiblížil svůj celovečerní debut režisér a absolvent Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.

Filmaři se pohybovali na Lipně a v okolí Stach na Prachaticku. Několik scén vzniklo i v Jihočeském muzeu, českobudějovickém Piánu či ve strakonické nemocnici. První klapka padla před třemi lety.

„Šumavské natáčení bylo komplikovanější. Nejtěžší to bylo v okolí ledovcového jezera, kam mohlo jen minimum štábu. Ve dvou džípech nás tam vezli zástupci národního parku. Pak jsme ještě dva kilometry pešky tahali v pár lidech techniku po kamenech do kopce,“ vzpomíná Habrda.

Filmu podle něj trochu uškodilo příznivé počasí. „Chybí tomu to správné bláto a déšť. Možná bychom to ale v takových podmínkách ani nenatočili,“ přemítá.

Možnost pobývat teď v přírodě si pochvaluje herečka Kamila Janovičová, která ztvárnila hlavní roli po boku Davida Švehlíka. „Měsíc na podzimní Šumavě, kdo to má? Mám teď angažmá v Ostravě a nic kromě tohoto projektu by mi nedovolilo strávit na Šumavě tak dlouhou dobu,“ ví čerstvá držitelka Ceny Thálie pro činoherce do 33 let.

„Z natáčení si už pamatuju jenom krásné věci. Nemyslím už na svůj umrznutý palec na noze, který se o měsíc později naštěstí zase chytil. Zpětnou optikou mi to už přijde zábavné,“ směje se filmová vyšetřovatelka, která měla společné scény také s Aloisem Švehlíkem, Pavlem Trávníčkem či Pavlem Soukupem.

Slavnostní premiéru prožila se svými bývalými kolegy z Jihočeského divadla, kde měla čtyřleté angažmá. „Vždycky je ráda vidím. Doteď hostuji v činohře Café Groll. A kdykoliv mám příležitost se na jih vrátit, přijedu, protože to tu mám moc ráda,“ míní Janovičová.

Zahráli si i herci z Jihočeského divadla

Jihočeští herci ale v Kotvě pouze nepodporovali své bývalé kolegy. Velká část zdejšího činoherního ansámblu se totiž sama mihla na plátně. Ve vedlejších rolích diváci viděli například Elišku Brumovskou, Tomáše Drápelu, Věru Hlaváčkovou, Jana Dvořáka nebo Teresu Schel.

„Pro mě to byla milá, ale krátká spolupráce. Moc se mi líbí to téma, není tak známé, a proto může zaujmout,“ říká Schel, která se na place setkala s Radimem Fialou. „Bylo to moc fajn. Doufám a věřím, že se výsledek bude líbit,“ hlásí herec.

Překvapením čtvrtečního večera byl pro mnohé příjezd hereckého barda Jiřího Štěpničky. „Na natáčení rád vzpomínám. Výjimečná byla ta oblast, kdy jsme pracovali mimo civilizaci. Trochu jsme se i poškorpili. Jsem herec, který ne vždy se vším souhlasí nebo ustoupí, ale myslím, že to dopadlo dobře,“ hodnotí představitel klíčové role.

Samhain většina diváků poprvé zhlédne v televizním vysílání. „Trefili jsme se do doby, kdy se po pandemii posunul trh a diváci v kinech změnili zvyky. Už v sálech vyhledávají jiný typ filmů. Při střihu jsme proto Samhain upravovali pro potřeby televizního diváka,“ říká režisér.

Producenti NuArt, Beta 21 a Deverit dále počítají s umístěním snímku na streamovací platformu typu Netflix. „Vybereme pár jednosálových kin včetně Biografu Kotva, kde bychom chtěli promítání doplnit besedou s herci,“ avizuje Habrda.