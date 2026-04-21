Přiběhl a máchal klackem. Muž napadl pracovnici servisu, skončila v nemocnici

Šarvátku několika lidí řešili v pondělí odpoledne policisté a záchranáři v Malých Nepodřicích na Písecku. Podle svědeckých výpovědí ji vyvolal muž, který s klackem zaútočil na zaměstnankyni servisu s traktory. Jde o pokračování vleklého sporu kvůli příjezdové cestě, tvrdí majitel firmy.

U příjezdové cesty do areálu servisu stojí nákladní auto, které přivezlo automobily do skladu ležícího naproti. Cestu tím blokuje. Zaměstnankyně servisu se vydává situaci řešit, načež na místo přiběhne muž v tmavé mikině se silným klackem v ruce a začne jím kolem sebe mlátit.

Na místě napadení v Malých Nepodřicích na Písecku zasahovali policisté i záchranáři. (duben 2026)

Do šarvátky se postupně zapojilo několik osob. O napadenou ženu se museli postarat písečtí záchranáři.

„Žena středního věku si stěžovala na bolest a motání hlavy. Při příjezdu posádky byla při vědomí a nebyla u ní zjištěna závažná poranění,“ sdělil mluvčí záchranářů Vojtěch Míra.

Zaměstnankyni servisu záchranáři převezli k dalšímu vyšetření na chirurgickou ambulanci písecké nemocnice.

Podle majitele servisu s traktory Eduarda Verenycha nešlo o první konflikt, k němuž na příjezdové cestě došlo kvůli přijíždějící nákladním vozidlům. Bylo to však poprvé, kdy se situace vyhrotila až do této míry.

„My tady jako dva soukromníci máme svoji cestu a pořád jim to říkáme. Teď náklaďák zůstal na té cestě a paní nemohla projet. Slušně jsme tam přišli a řekli, jestli může couvnout,“ popsal Verenych. On sám má prý naštípnutý palec. Když agresorovi klacek sebrali, pokusil se o útěk.

Zásah u potyčky potvrdila i policejní mluvčí Lenka Krausová. „Písečtí kolegové tam vyjížděli na oznámení ke konfliktu několika osob. V tuto chvíli případ dále na obvodním oddělení vyšetřují,“ uvedla.

Případ nyní vyšetřují jako přestupek a Krausová k němu nemohla poskytnout bližší informace. „Je možné, že se právní kvalifikace ještě změní, pokud by tam bylo nějaké vážné zranění,“ zmínila.

