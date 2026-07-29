Dům náměstkyně jihočeského hejtmana Kozlové jde k zemi, neměl platná povolení

Kozlová začala stavět rekreační objekt u rybníku Dehtář na Českobudějovicku na místě, kde bývala chata. Nový dům je však rozměrově větší než původní. Záměr proto prověřovaly stavební úřady a došly k závěru, že projekt neměl všechna platná povolení.
Kozlová uvedla, že dokumenty kolem projektu vyřizoval její partner, jenž je stavař. Proto podrobně celý proces nesledovala a detaily úplně nezná. Nepopírala, že v dokumentech byly chyby, a proto stavbu musí odstranit.
Náměstkyně hejtmana a budějovická radní už v únoru oznámila, že je připravená na základě rozhodnutí úřadů vše napravit. Několik měsíců se pak nic nedělo a před několika týdny Kozlová iDNES.cz potvrdila, že situaci hodlá dořešit.
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Zatím nesplnila, co slíbila. Radní kvůli stavbě domu opět čelila výzvě k rezignaci
Také vysvětlovala, proč se až do konce června nic nezměnilo. „Za stávající situace nebyl možný jiný postup, než udělat dodatečné povolení stavby. Ale to už je na novou dispozici objektu. Na zastupitelstvu jsem avizovala, že to upravím tak, aby měl soused větší výhled. Takže se překreslila projektová dokumentace. Jakmile bude dodatečné povolení schválené, můžeme začít bourat. A pak vše dokončit podle povolení,“ konstatovala Lucie Kozlová.
Bourání začalo v posledním červencovém týdnu a informoval o něm ve středu hejtman Martin Kuba (Naše Česko). „Bagr už na místě pracuje a dům za pár dní zmizí,“ ujistil Kuba.
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Nerezignuji, ale nechám zbourat patro, oznámila radní v kauze stavby domu
Stavbu domu kritizovala část opozice v českobudějovickém zastupitelstvu. Předseda hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) Tomáš Chovanec Kozlovou opakovaně vyzval k rezignaci. „Myslím, že pro politickou kulturu v Budějovicích by to bylo rozumné gesto. Máme tři měsíce do voleb, nestane se, že by kvůli tomu sociální odbor klekl. Chyba, která se stala, je neoddiskutovatelná a tohle by měla být přirozená reakce politika. Tímto spíše vyzývám paní radní Kozlovou, aby ten bod zařadila sama. Pokud ne, je to jen její politická odpovědnost,“ řekl v červnu Chovanec.
Politička se ale k takovému kroku nechystala. Zopakovala své vyjádření a to, že teď bude všechny postupy striktně dodržovat a nedovolí si udělat na objektu žádný zásah, k němuž nemá povolení.