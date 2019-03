Po odvolání náměstka primátora cloumá s českobudějovickou radnicí krize

Bylo to příliš rychlé, překotné. Postavili nás před hotovou věc, nemuselo to skončit odvoláváním. Tak ve středu reagovali koaliční politici poté, co na pondělním jednání stáhli z funkce náměstka pro dopravu Františka Konečného z hnutí ANO.

Hlavním důvodem mělo být to, že zadržoval dokument, který posuzoval projekt Multifunkčního centra Dlouhá louka, ale i další nejasnosti kolem této obří investiční akce. Podle jiných hlasů ale musel skončil především proto, aby se uklidnila situace v radě města.

Jinak také hrozilo hlasování o odvolání všech pěti radních za ANO, a tím by padla celá koalice, ve které jsou ještě Občané pro Budějovice (OPB), STAN a Čisté Budějovice a Společně pro Budějovice (TOP 09 a KDU-ČSL).

Za Konečného se jako jeden z mála postavil jeho kolega Petr Holický (ANO), který odmítl o jeho odvolání hlasovat. „Samozřejmě jsem s tímto krokem nesouhlasil,“ reagoval Holický. Rozhodnutí podle něj padlo příliš rychle, ale signály vedoucí k tomuto kroku byly patrné.

Situace uvnitř koalice tak není v současnosti příliš klidná ani přátelská. Nejvíc to ale vře uvnitř samotného hnutí ANO. Některým se také nelíbilo, jaký tlak vyvinul před jednáním zastupitelů náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).

Volali si zástupci koalice i opozice

„Pondělní ranní setkání zástupců koalice před jednáním zastupitelstva bylo hodně vyhrocené. Tlak na urychlené řešení situace byl silný. Neměl jsem z toho dobrý pocit, uvidíme, co bude dál,“ nechal se slyšet jeden z přímých účastníků, který nechtěl být jmenován.

Další dotázaní se shodli, že šlo možná vše řešit méně emotivně, jenže na to už je nyní pozdě. A tak mezi politiky napříč stranami ve středu hodně zvonily telefony. Mezi sebou si volali zástupci koalice i opozice.

Komunikovala ODS s OPB a velmi aktivní byli také Piráti. Stejně tak spolu mluvili zástupci ODS a Čistých Budějovic a tak dále. Sondovali, jaká je aktuální situace. Z ohlasů, které MF DNES ve středu zjišťovala, plyne, že velká většina teď nemá chuť koalici rozbíjet.

František Konečný ve středu oznámil, že zůstává členem hnutí ANO. I kdyby později v zastupitelstvu někdy hlasoval proti koalici, ta bude mít stále většinu 26 hlasů ze 45. A pokud by se ke Konečnému přidal v hlasování třeba i Holický, stále je to pro vedení radnice většina.

Nástupce Konečného zatím není

Po odvolání náměstka ovšem ANO řeší rozbroje uvnitř vlastního hnutí. Při interních jednáních padala slova o zradě.

Je známé, že část členské základy stojí za primátorem Jiřím Svobodou a část právě za už bývalým náměstkem Konečným. Svoboda vede místní městskou českobudějovickou organizaci a František Konečný oblastní pro Českobudějovicko. Je tak logické, že má každý své podporovatele.

Už o víkendu se mají lidé z ANO sejít a projednávat aktuální ožehavou situaci. V pondělí 1. dubna má pak hnutí navíc na programu krajský volební sněm. „Ale nemyslím si, že by ho měla nějak ovlivnit situace na budějovické radnici,“ konstatoval Holický.

Zatím také vůbec není jasné, kdo by měl na radnici převzít post po náměstkovi Konečném. „Nyní je to tak, že domluvené jednání, například s Ředitelstvím silnic a dálnic a další agendu s tím spojenou, převezme pan primátor,“ informoval první náměstek Juraj Thoma.

V souvislosti s nástupcem padlo prozatím jméno Romana Kubíčka, který už je radním, ale také zároveň poslancem. Proto není moc pravděpodobné, že funkci na radnici, která je na plný úvazek, převezme.

K dopravě má blízko Viktor Lavička jako mluvčí budějovického dopravního podniku, i toto jméno zaznělo, ovšem pouze jako čirá úvaha. Primátor Svoboda pak řekl, že na výběr nového náměstka má být čas do poloviny letošního roku.