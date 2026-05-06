Odpočet a pak rána. Pyrotechnici odpalovali u Lišova nebezpečnou munici

Autor:
  15:26
U Lišova na Českobudějovicku pyrotechnici v úterý zlikvidovali část objevené nebezpečné munice. Policie upozorňuje, že s jarním obdobím počty nálezů stoupají, a varovala lidi, aby na munici nesahali a vždy volali linku 158.

U Lišova se podle policie našly kulometné náboje, dělostřelecký granát a desítky protitankových granátů.

„Část nebezpečné munice musela být likvidována na místě, konkrétně RPG 42 M a rozbušky,“ upřesnili policisté v příspěvku na síti X a dodali, že k uložení si pyrotechnici odvezli desítky kusů RPG 40, dělostřelecký granát a 400 kusů kulometných nábojů.

K nálezům nebezpečné munice nyní vyjíždějí jihočeští policisté zhruba každý druhý den. Na jaře nálezů přibývá, protože lidé více chodí do přírody. Policie na webu varovala, aby lidé na munici nesahali. Při výbuchu by se mohli smrtelně zranit nebo mít doživotní následky.

„S nálezem v žádném případě nijak nemanipulujte, nepodceňujte ani staré a zrezlé výbušniny, zbraně nebo střelivo. K jejich výbuchu může stačit i nepatrný otřes nebo pohyb. Rozhodně se nepokoušejte sami o jejich likvidaci,“ uvedla mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová.

Policisté v Českých Budějovicích kvůli nálezu munice evakuovali 30 lidí

Doplnila, že by lidé měli zabránit vstupu nepovolaným lidem. „Nezapomeňte poučit také své děti, že mohou na takový nález narazit v přírodě,“ dodala.

