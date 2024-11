U Vodňan si připomněli 80 let starý útok na vlak. Nad soupravou přelétlo letadlo

Píše se šestnáctý listopad roku 1944. Je slunný den, krátce po poledni, a z Vodňan na Prachatice si to v poklidu šine nákladní vlak se čtyřčlennou posádkou. Do konce druhé světové války zbývá půl roku, ale to ještě nikdo netuší. Stejně jako nikdo nemůže tušit, co se stane právě kousek za stanicí Pražák nedaleko Vodňan.

Před 80 lety 16. listopadu se vracela ze svého zásahu americká letka. Uviděla v jihočeské krajině soupravu, což za tehdejšího jasného počasí nebyl problém. Piloti Mustangu 51 dali krátké znamení, že hodlají zaútočit.

Strojvůdce a topič stíhají vlak zastavit a vyskočit. Další dva železničáři už takové štěstí nemají. Josef Kabát a Vojtěch Mařík, oba z Vodňan, utrpí vážná zranění. První jmenovaný umírá na místě, druhý po převozu do českobudějovické nemocnice.

Osmdesát let poté, na den přesně, opět na tomto místě, kde není oficiální zastávka, na kolejích přibržďuje souprava. Tentokrát to není nákladní, ale osobní vlak RegioFox. Veze výletníky, kteří si přijeli připomenout toto výročí. Další dorazí pěšky či auty buď z osady Pražák, nebo z nedalekých Vodňan. Jitka Válková, ředitelka vodňanského muzea, odvypráví, co se zde přihodilo.

„Vlak mimo jiné táhl i dvě cisterny s olejem. To je ostatně to, na co svědkové události ještě dlouho potom vzpomínali. Bylo to v době potravinových přídělů. Takže lidé vyběhli, vzali vše možné, do čeho lze olej nabrat, a běželi na místo,“ dodává.

„Stopy po střelbě byly v kolejišti vidět ještě dlouho poté a zájemci o válečnou historii se snažili získat náboje, které se tady daly najít,“ připomíná. Jeden takový přímo na místě nabízí k prohlédnutí syn pamětníka události. „Lokomotiva u Pražáku se tak stala vůbec první v Čechách za druhé světové války, která byla po náletu zcela vyřazená z provozu,“ připomíná.

Ale zpátky do současnosti k připomínce výročí. Od Bavorova přilétá malé letadlo a divákům předvádí, jak se asi tehdy parta ve vlaku při náletu cítila. Několikrát se obrací a pokaždé prolétá níž a níž. Chvílemi má člověk pocit, že je stroj tak nízko, že musí sám do vlaku narazit. Ale pilot je zkušený a jde hlavně o přátelské setkání, kdy strojvůdce z vlaku zdraví svého kolegu houkáním.

„Lidé chodí okolo a nevědí, co se tady stalo. Jsme proto rádi, že přišla také omladina,“ říká Marek Tampír, předseda osadního výboru Pražák. „A Čert se toho zhostil skvěle. I když bych řekl, že byl dneska ještě mírný,“ zmínil mimo jiné pilotovu přezdívku. Právě takový osobní zážitek na místě neštěstí bude podle něj to, co si hlavně mladí lidé budou ještě dlouho pamatovat.

Vlak ještě jednou a naposledy zahouká a odjíždí do Bavorova. Veze cestující na jejich další výlet.