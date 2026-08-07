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Naftu šel krást s desetilitrovým kanystrem, dalších 200 litrů vyteklo na zem

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  13:08

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Zloděj si vybral nákladní vůz zaparkovaný u zemědělského objektu u Suchdola nad Lužnicí. | foto: Policie ČR

Nafta v tomto týdnu opět podražila, tak si dosud neznámý pachatel na Jindřichohradecku zřejmě řekl, že ji získá mimo čerpací stanici. Vybral si nákladní auto, ke kterému dorazil s desetilitrovým kanystrem. Poškodil nádrž, z níž zhruba 200 litrů nafty vyteklo na zem.

Zloděj se rozhodl krást ve čtvrtek. Chtěl „vysát“ nádrž nákladního vozu u zemědělského objektu u Suchdola nad Lužnicí. S sebou si vzal desetilitrový kanystr.

Zloděj si vybral nákladní vůz zaparkovaný u zemědělského objektu u Suchdola nad Lužnicí. Naplnil jen desetilitrový kanystr, který nechal na místě.

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„Zaparkovanému automobilu poškodil nádrž. Následně odtud začala odtékat motorová nafta. Tu zachytil do plastového kanystru. Ten byl však příliš malý, a tak většina pohonných hmot z nádrže, zhruba 200 litrů, vytekla na zem,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

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Doplnila, že není vyloučené, že zloděje někdo při krádeži vyrušil, protože na místě činu nechal přinesený kanystr. Celková škoda, kterou způsobil, dosáhla bezmála 20 tisíc korun.

Policisté nyní po pachateli trestného činu krádeže a poškození věci pátrají. V případě jeho dopadení a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

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