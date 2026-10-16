Správu zámku pád stromu překvapil. Dub totiž letos na jaře bez problémů absolvoval tahovou zkoušku, která prověřuje jeho stabilitu. Až po vyvrácení se ukázalo, že kořenový systém rozsáhle poškodila houba, jejíž působení nebylo zvenčí patrné.
„Opravdu pečlivě děláme revize starých stromů a na tento strom jsme dávali zvlášť pozor. Nemůžu říct, že bychom něco zanedbali. Teprve teď jsme zjistili, že kořeny jsou úplně ztrouchnivělé a zničené. To nebylo možné zvenku zjistit,“ uvedla kastelánka Erika Suchanová.
Strom se zřítil v době, kdy bylo nádvoří prázdné. Přes den tudy procházejí stovky návštěvníků včetně lázeňských hostů. Den před pádem se navíc v areálu pohybovalo víc dětských skupin než obvykle. „To nás chránili všichni andělé strážní. Opravdu mě zamrazilo, když jsem tu zprávu dostala,“ uvedla kastelánka.
Osud několikasetletého dubu tím ale nekončí. Ve dřevě zůstaly larvy vzácného tesaříka, kvůli kterému zámek dlouhodobě spolupracuje s ochranáři z CHKO Třeboňsko. Podle odborníků tento brouk nenese za pád stromu odpovědnost.
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Pod nohama křupe písek, asfalt je pryč. V Třeboni obnovili zámecký park
Údržbáři nyní odstraní větve a další části dřeva. Hlavní kmen pak zamíří na místo nedaleko Třeboně, kde se podobné stromy ponechávají přirozenému rozpadu a slouží jako útočiště pro chráněné druhy hmyzu.
„Bude muset přijet jeřáb, protože strom je těžký. Logisticky je to složitější, ale věřím, že to ve spolupráci s CHKO zvládneme,“ dodala Suchanová.