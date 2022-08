Oprava nádraží v Budějovicích se prodražuje, bude stát nejméně 755 milionů

V rozsáhlé budově, která slouží od roku 1908, se nyní opravuje jižní i severní křídlo. Stavaři museli například vyměnit velkou část stropů, které byly ve špatném stavu. Jižní část byla také zasažená při bombardování na konci druhé světové války a následné opravy nebyly příliš kvalitní.

To v severní části blíže k Lannově třídě už jsou například téměř připravené prostory, kde bude nově sídlit Česká pošta. Zázemí tady bude mít také Policie ČR. Dobře už je vidět také místo, kde bude nový velký vstup na nádraží.

V příjezdové hale pokračují opravy štukových prvků a omítek, restaurátoři rovněž dokončili práce na historické fresce.

Generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda při prohlídce stavby zmínil, že by se na začátku příštího roku měla příjezdová hala otevřít pro veřejnost a zprovozní tam také provizorní pokladny. Stavaři se pak přesunou do odjezdové haly. Ta by měla být hotová a otevřená na konci roku 2023. Pracovat se v místě začalo před více než dvěma lety.

„Když jsme odkryli původní konstrukce, zjistili jsme, že jsou některé části objektu v mnohem horším stavu, než byl předpoklad. Museli jsme například zbourat celý severní přístavek a změnit způsob odizolování objektu. Také jsme měli potíže se spodní vodou. To vše znamenalo komplikace, zdržení a rovněž zdražení,“ vysvětlil Dalibor Návara, který stavbu dozoruje.

Využití opravené budovy bude multifunkční, vzniknou zde nové prostory pro cestující, obchody a služby, chybět nebudou ani nové kanceláře. V centrální části budovy staví nový výtah, který spojí podchod s 1. nástupištěm, další výtahy vzniknou v severní i jižní věži. Budova dostane nový orientační a informační systém.

„Zájem o využití komerčních prostor ale zatím není velký. Například nádražní restaurace zde pravděpodobně nebude, i když jsme se ji hodně snažili nabízet. Je znát, že v tomto ohledu hodně zasáhl covid a některé provozy naopak spíše končí,“ konstatoval Svoboda.

Součástí rekonstrukce je také stavba pasáže propojující severní věž s hlavní odbavovací halou, tedy pomyslné spojení s Lannovou třídou, hlavní spojnicí mezi nádražím a centrem Českých Budějovic. Řešení interiérů navrhli architekti z českobudějovického ateliéru A 8000.

Práce provádí firmy Metrostav, Edikt, Avers. Aktuální cena stavby je 755 milionů korun. Prodražila se tedy o desítky milionů korun. Šéf Správy železnic nevyloučil, že výsledná cena bude ještě o několik desítek milionů vyšší.