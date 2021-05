Ve škole v Jindřichově Hradci dostanou nadaní žáci zvláštní péči

Mnohdy český vzdělávací systém absolvují bez povšimnutí, výjimkou není ani horší prospěch na základní škole. Řada mimořádně nadaných žáků totiž zůstane neodhalená. A jejich potenciál, ať už v přírodních, nebo jiných vědách, zůstane nenaplněný.

Právě na takové děti se od příštího školního roku plánuje zaměřit jindřichohradecká 4. Základní škola na sídlišti Vajgar ve spolupráci s nadací Qiido. Stane se tak jednou z mála v regionu, která chce na rozvoji talentovaných žáků systematicky pracovat. Dělají to třeba i na českobudějovické ZŠ Máj II.

„S podporou nadaných se počítá i v inkluzi, ale zatím se to nijak výrazně neuplatňuje. Na první pohled není vidět, že by potřebovaly podporu, aby se mohl jejich talent naplno projevit, to je pak velký problém u introvertních dětí,“ vysvětluje ředitelka školy Jana Šperlová, proč se rozhodla do projektu zapojit.

Podle ní se pomoc bude týkat dvou oblastí na prvním stupni školy, a to přírodní a humanitní.



„V praxi by to vypadalo tak, že by třeba mohly tři hodiny matematiky mít normálně se svými spolužáky, ale zbývající dvě hodiny by se už učily další látku s jiným učitelem. Tím by se dále rozvíjelo jejich nadání. Procházely by tedy klasickou vzdělávací soustavou, ale zároveň by měly svým způsobem v rozvrhu i semináře,“ dodává Šperlová.

První myšlenky, že by jindřichohradecká škola mohla v regionu vést zcela ojedinělý program, měla Šperlová už na začátku loňského roku. Tehdy dostala doporučení od jednoho z rodičů mimořádně nadaného chlapce, kteří s dětskými psychology z Qiida řešili jeho budoucnost. Poté školu přihlásila do výběrového řízení.

„Od loňského léta jsme vedli s jejími zástupci semináře, na jejichž základech jsme si určili aktivity v systematickém vzdělávání a péči o tyto děti. Museli jsme vše vyladit tak, aby to bylo pro školu vhodné, potřebné a aby to bylo vůbec možné připravit,“ podotýká ředitelka nadace Qiido Miriam Janyšková.

O zapojení do programu však měla Šperlová jasno až v září, kdy školu na sídlišti začala nadace oficiálně podporovat. Od příštího školního roku bude fungovat i jako partnerská a časem by se mohla stát i prostředníkem pro další vzdělávání pedagogů pro Jindřichohradecko nebo další jihočeské okresy.

„Mohli bychom tak dělat workshopy, webináře nebo semináře pro učitele, kteří by o to měli zájem a chtěli se nadaným dětem intenzivněji věnovat. Dostaneme se díky této spolupráci i k materiálům, jak pozorovat děti ve třídě a jakým způsobem si všímat jejich chování naznačujícího, že mají učitelé ve třídě nadaného žáka,“ říká Šperlová s tím, že právě odhalení takových dětí je klíčovým prvkem specializované výuky.

Pilotní projekt na tři roky

Pilotní projekt školy a nadace má podle plánů trvat tři roky, podle nichž se ukáže celkový přínos v oblasti tohoto typu vzdělávání. Pokud se osvědčí, mohl by se podle jindřichohradecké radnice jakožto zřizovatele v omezené míře rozšířit i do dalších ZŠ ve městě.

„Umím si to v budoucnosti představit, ale důležité je důkladně znát kritéria, podle nichž jsou děti vybírány. Rozhodně nám to ale ukáže směr, jakým se školy nejen ve městě mohou v budoucnu ubírat. V případě úspěchu projektu a zájmu mohou s naší podporou maximálně počítat. Chytrých dětí není nikde a nikdy dost,“ potvrzuje jindřichohradecká místostarostka a radní pro školství Magda Blížilová.

Ředitelka školy také počítá se zapojením tamější pedagogicko-psychologické poradny, která by s vyhledáváním malých talentů měla výrazně pomoci.



„Rodiče tam mohou kdykoli přijít, nechat si zdarma diagnostikovat dítě a podle výsledků se rozhodnout, zda své dítě nechat do programu zapojit,“ ujišťuje Šperlová.

Obavy nemá ani z nedostatku kvalifikovaných učitelů, kteří by se nadaným žákům mohli věnovat. „Komplikace by to pro nás být neměla, ale více budeme vědět, až cílenou podporu naplno rozjedeme. Pomoci by nám mohli také asistenti pedagoga, které by v případě potřeby neměl být problém sehnat,“ doplňuje Šperlová s tím, že její učitelé se už nyní na práci s talenty těší.