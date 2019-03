Na Parkánech v Táboře dělají kanalizaci. Řidiči tam jezdili do zákazu

„Přesto, že byly objízdné trasy vyznačené, některé značky zvýrazněné, tak se problémy stejně objevily. Situace se ale postupně uklidňovala,“ reagoval starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Po parkánovém hradebním opevnění v Táboře vede důležitá silnice, ale i tři vytížené kanalizační sběrače, které svádějí odpadní vody ze Starého města k Lužnici. A právě potrubí v havarijním stavu je potřeba vyměnit. Trubky povedou pod úrovní vozovky Na Parkánech ke Křižíkovu náměstí a dolů Čelkovickou ulicí.

Práce jsou naplánované do dvou etap do konce června. „Omezení ale může trvat do poloviny července, protože po skončení stavby kanalizace bude v místě ještě Správa a údržba silnic Jihočeského kraje pokládat nový asfalt,“ vysvětlil Pavlík. Pěší průchod Parkány zůstane po celou dobu zachovaný.

„Hlavní objízdná trasa povede údolím řeky Lužnice,“ doplnil Milan Míka, ředitel Vodárenské společnosti Táborsko, která má vybudování nové kanalizace na starost.

Uzavírka omezuje také městskou hromadnou, ale i linkovou autobusovou dopravu. Nutný byl odklon linky číslo 30 do Bechyňské a Lužnické ulice a vynechané jsou zastávky Poliklinika, Křižíkovo náměstí a Na Parkánech. Místo nich fungují náhradní zastávky v Lužnické u mostu a Bechyňská „Pajedla“ ve směru na Větrovy.

„Z důvodu akce Na Parkánech jsme se také rozhodli, že o něco posuneme zahájení další etapy rekonstrukce Budějovické ulice, aby byl souběh těchto dvou uzavírek co možná nejkratší,“ navázala místostarostka Michaela Petrová.

Na Budějovickou tak najedou stroje nejdříve na konci května a přesný harmonogram bude ještě město ladit s vybraným dodavatelem. Zavřený bude úsek mezi Havlíčkovou a Bílkovou ulicí, přičemž obě křižovatky budou nadále průjezdné. „Zásah do provozu by tam tedy neměl být tak velký, jako tomu bylo v loňském roce,“ prohlásil Pavlík.