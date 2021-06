Zvon z Myslkovic připomene Kryštofa Haranta, rozezní se na hradě Pecka

Harant se účastnil českého stavovského povstání proti Habsburkům. Kvůli tomu bylo 21. června 1621 v Praze na Staroměstském náměstí popraveno 27 českých pánů.

„Po úpravách a vykování bude zvon převezen v průběhu srpna na hrad Pecka,“ řekl zvonař Michal Votruba.

Podle něj příprava zvonu trvala několik týdnů. „Jeho rozměry jsou 49 centimetrů v průměru a váha by měla být mezi 75 až 80 kilogramy. A tón zvonu by měl být gis dvě,“ uvedl Votruba.



Dodal, že zvon je ze 78 procent z mědi a z 22 procent z cínu. „Jde o klasickou zvonařskou bronz,“ uvedl.

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic byl dvořanem císaře Rudolfa II., proslul hlavně jako cestovatel a spisovatel. Poslední roky života strávil na svém hradě Pecka. Při příležitosti svých padesátin v roce 1614 věnoval místnímu kostelu zvon s nápisem Vidit deus omnia, qua fecerat, et fuerant valde bona, což v češtině znamená: Bůh viděl vše, co učinil, a bylo to velmi dobré.

Stejné motto je i na nově odlitém zvonu. „Ale nejedná se o žádnou repliku, je to originál,“ uvedl Votruba. Původní zvon byl v průběhu válek zabaven pro výrobu děl a nikdo jej už potom neobjevil.

Votruba přesně netuší, kdy poprvé zvon na Pecce zazní. Ale mělo by to být ještě letos, kdy uplyne 100 let od chvíle, kdy hrad Pecka začal patřit městysu se stejným názvem.

„Je potřeba zbudovat tesařskou konstrukci. Ale 14. srpna bychom měli zvon z Myslkovic převážet na Pecku, protože se tam koná velká cestovatelská slavnost. Ale určitě bychom jej ještě ten den neinstalovali,“ uvedl zvonař.

Hrad Pecka je jediným interiérově zpřístupněným památkovým objektem v celém regionu středního Podkrkonoší a Krkonoš. První písemná zmínka o něm je z roku 1322.



Po smrti Kryštofa Haranta objekt získal Albrecht z Valdštejna, který jej po ročním držení daroval řádu kartuziánů z Valdic u Jičína. V roce 1830 hrad zasáhl velký požár.