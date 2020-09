Abych s ním třásl, mi radili lékaři, brání se muž obžalovaný ze zabití syna

„Abych s ním zatřásl, mi poradili na lince první pomoci a nakonec i lékaři. Syn upadal někdy do kómatu. Měl jsem ho rád, věnoval jsem mu všechen čas. Obžaloba je pro mě absurdní,“ tvrdil soudu obžalovaný, který měl syna v péči.

V obsáhlé výpovědi pak líčil soužití s chlapcovou matkou, která podle něj neměla o dítě zájem, takže starosti zůstaly pouze na něm. Přerušil kvůli nim úspěšné studium a přijal placenou mateřskou dovolenou.

Soud mu péči o syna přiznal napodruhé v předběžném opatření. Partnerka totiž podle něj odcházela často z bytu na několik dní i v době kojení a nakonec si našla jiného muže.

Za kritické období bere obžaloba leden 2019, kdy chlapce několikrát ošetřovali lékaři kvůli jeho občasným ztrátám vědomí. Obžalovaný tvrdí, že se nechovali profesionálně a k chlapcově stavu přispěli.

Aby při ztrátě vědomí s chlapcem zatřásl, mu prý telefonicky radili na záchrance 21. ledna. Potom dítě odvezl do českokrumlovské nemocnice, kde mu sdělili, že na podrobné vyšetření malého pacienta nemají přístroje.

„V nemocnici jsem s ním byl i s partnerkou, kterou jsem zavolal. Druhý den ho odvezli do českobudějovické nemocnice. Udělali mu vyšetření na epilepsii a řekli, že je v pořádku. Zdravotní potíže se však opakovaly i doma, jeho ošetřující lékařka mi telefonicky na dálku diagnostikovala, že je to jen nachlazení. Měl teplotu, nechtěl jíst. Dával jsem mu acylpyrin a studené obklady. Po dvou dnech ho znovu odvezli do nemocnice. Tam se koncem měsíce jeho stav zhoršil, na CT zjistili krvácení do mozku a museli ho operovat,“ popisoval muž.

Po operaci zůstaly dítěti těžké trvalé následky, jako ztráta hybnosti. Rodiče se nakonec rozhodli dát syna do ústavu, kde zemřel v srpnu, druhý den po umístění.

Chlapce, který ještě neuměl chodit, učil vařit

Obžalovaný opakuje, že chlapcovu smrt zavinili lékaři, kteří potíže bagatelizovali a neposkytli pacientovi patřičnou péči. Naznačil, že nemocnice chce zatajit chyby například tím, že mu odmítla předat synovu kompletní zdravotní dokumentaci.

Trestní oznámení na něj přitom podal primář nemocničního oddělení, kde zjistili krvácení a otok mozku. Sám obžalovaný oficiální stížnost na nemocnici nepodal.

Výslech obžalovaného se soustředil mimo jiné na praktiky výchovy dítěte. Muž tvrdí, že má za vzor herce Jaroslava Duška a jeho přírodní metody volnosti bez násilí. Chlapce, který ještě neuměl chodit, prý učil vařit a nechával mu doma prostor k pohybu a zkoumání prostředí.

Státní zástupkyni Dagmar Šimákovou zajímaly hry, kdy podle svědků předváděl s několikaměsíčním dítětem, konkrétně takzvané letadlo. Na pokyn předsedkyně senátu Soni Biskupové Fišerové pak obžalovaný na figurce dětské panny předváděl v soudní síni, jak si synem na letadlo hrál. Někteří svědci přitom vyšetřovatelům řekli, že mu takové praktiky rozmlouvali.

Soud pokračuje tento týden výpověďmi svědků z okruhu známých, rodiny a znalců. Muži hrozí osm až 16 let vězení.