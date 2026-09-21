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Na zubní pohotovosti ohrožoval zbraní zdravotníka, mladíka hledá policie

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  9:24

Mladý muž přišel na zubní pohotovost se zbraní v ruce. | foto: Policie ČR

Českobudějovičtí policisté pátrají po mladíkovi, který na zubní pohotovosti zbraní ohrožoval zdravotnický personál. Nikomu neublížil a odešel. Policii se ho zatím nepodařilo najít, žádá proto o pomoc veřejnost.

Incident se odehrál v krajském městě už 14. srpna ve 22.45 hodin. Policie ale o něm informovala až nyní.

Do prostoru zubní pohotovosti na Lidické třídě vstoupil mladý muž a zbraní mířil na dalšího člověka. Podle informací redakce iDNES.cz ohrožoval někoho ze zdravotnického personálu.

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„Policisté provedli důkladné šetření, využili i dostupné kamerové systémy, avšak do současné doby se jim nepodařilo muže vypátrat,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura s tím, že není jasné, jestli zbraň byla originál, nebo šlo o atrapu.

Policisté nyní žádají veřejnost, pokud někdo muže na fotografii pozná, aby zavolal na číslo 974 227 101 nebo na linku 158.

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