Incident se odehrál v krajském městě už 14. srpna ve 22.45 hodin. Policie ale o něm informovala až nyní.
Do prostoru zubní pohotovosti na Lidické třídě vstoupil mladý muž a zbraní mířil na dalšího člověka. Podle informací redakce iDNES.cz ohrožoval někoho ze zdravotnického personálu.
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„Policisté provedli důkladné šetření, využili i dostupné kamerové systémy, avšak do současné doby se jim nepodařilo muže vypátrat,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura s tím, že není jasné, jestli zbraň byla originál, nebo šlo o atrapu.
Policisté nyní žádají veřejnost, pokud někdo muže na fotografii pozná, aby zavolal na číslo 974 227 101 nebo na linku 158.