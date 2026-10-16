Obstarám si zbraň a pomstím se soudci, vyhrožoval muž. Zadržela ho zásahovka

„V zahraničí si obstarám zbraň a pomstím se soudci,“ vyhrožoval před svědky muž ze Strakonicka před několika dny. Kromě soudce, který řešil jeho trestní kauzu, chtěl vystřílet úřady v Českých Budějovicích.
Výhrůžky byly natolik přesvědčivé, že vzbudily důvodné obavy, že své plány skutečně uskuteční. Policisté tedy začali konat. Zjistili, že muž je v pohybu.
„Nakonec natipovali místo, kam by se mohl vrátit a požádali o zákrok kolegy ze zásahové jednotky. K němu došlo ve středu a muže v jedné nemovitosti jihočeská zásahovka zadržela,“ popsal jihočeský mluvčí Jiří Matzner.
Kriminalisté pak následně muže obvinili a podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Nebylo to totiž jeho první závažné protiprávní jednání.