Mladík zemřel v kontejneru na textil. Zajištěné víko se uvolnilo a zmáčklo ho

  13:05
Hledání oblečení v kontejneru na textil se stalo osudným mladíkovi ve Strakonicích. Víko sice zajistil proti pohybu, jenže to se uvolnilo a muži přimáčklo hrudník. Ten se tak udusil. Policie vyloučila cizí zavinění, případ se eviduje jako tragická nehoda.

Muže přimáčklo víko kontejneru na textil. Bez cizí pomoci se udusil. | foto: Policie ČR

Na začátku listopadu vyjížděli v noci strakoničtí policisté k neobvyklému oznámení, někdo našel člověka uvázlého v kontejneru na textil v ulici Mírová.

„Hlídka tam nalezla zaklíněného muže, který již nevykazoval známky života. Na místo přivolali hasiče, kteří tělo pomocí techniky vyprostili,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Z kontejneru na elektroodpad čouhaly jen nohy, muž uvnitř šmátral po nabíječce

Podle dosavadních zjištění a ohledání místa tragické události vše nasvědčuje tomu, že sedmadvacetiletý muž do kontejneru sám vlezl, pravděpodobně ve snaze získat odložený textil.

„Při manipulaci s víkem si ho zajistil proti pohybu. To se však následně uvolnilo a muže přimáčklo v oblasti hrudníku. Lékař konstatoval smrt udušením,“ doplnila mluvčí. Policie vyloučila cizí zavinění a událost je vedená jako tragická nehoda.

Muž se zasekl v kontejneru na textil a zemřel

Podle Novákové by měla být tato smutná událost varováním pro všechny, kteří by se mohli pokoušet o podobné jednání. Kontejnery na textil nejsou určené ke vstupu lidí a jejich konstrukce může být při neopatrné manipulaci velmi nebezpečná.

„Pohyblivá víka, těsné prostory a kovové mechanismy mohou způsobit vážná poranění či smrtelné následky stejně jako v tomto případě,“ varovala Nováková a radí, aby v případě potřeby pomoci či nouze vyhledali lidé bezpečnější cestu – ať už prostřednictvím sociálních služeb, charit či městských zařízení.

