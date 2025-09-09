Před senátem svědčila matka s chlapcem v kočárku. Podle lékařů bylo dítě po ranách v bezprostředním ohrožení života a jen se štěstím přežilo. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala lhůtu pro odvolání, obžalovaný trest přijal.
Případ vzrušil loni v létě veřejnost na Pelhřimovsku na Vysočině. Stal se v rodinném domě na malé vesnici, kde spolu žili druh a družka s malým dítětem. Podle vyšetřovatelů se osudného dne pohádali, mladá žena odešla na několik hodin pryč a její druh mezitím napadl syna, protože plakal. Dvakrát ho silně udeřil do obličeje.
„Chlapec krvácel do obou mozkových hemisfér, měl podlitiny na tvářích a oděrky na těle. Dva týdny strávil v nemocnici. Podle lékařů mu hrozil otok mozku a smrt,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Libuše Pospíšilová.
Otci vadil pláč kojence, podle obžaloby jím třásl a topil ho
Od přísnějšího trestu zachránila 37letého muže jeho dohoda o vině, kterou soud přijal. Odpadlo tím dokazování a předvolávání svědků.
„S obžalobou souhlasím a lituji toho, nemělo se to stát. Byl jsem ten den psychicky i fyzicky vyčerpaný, nevím, co to do mě vjelo. Byl bych rád, abychom jako rodina zůstali dlouho spolu,“ říkal obžalovaný.
Událost ovlivnila na čas život celé rodiny. Policisté na několik měsíců pár rozdělili a soud zakázal muži styk s dítětem. Problémy nastaly také s jeho dvěma dětmi z prvního manželství, které bývalá manželka nechce po incidentu obžalovanému svěřovat. Dokonce tvrdí, že sklony k násilí měl už dříve, což muž popírá.
Smutný příběh má i pozitivní vyústění. Letos v květnu se rodina opět sestěhovala dohromady a v červenci se oba partneři vzali. „Bydlela jsem celou dobu u rodičů, odloučením jsme všichni trpěli. Odpustila jsem mu, chová se teď vzorně,“ popisovala matka, zatímco její třináctiměsíční synek vyhazoval na podlahu soudní síně hračky.
Jen jsem ho bránila, otočila žena viněná ze smrti kojence. Zemřel na otok mozku
Chlapce vozí na kontroly na nervové oddělení, ale nic nenasvědčuje tomu, že bude mít po úrazu následky. Předsedkyně senátu Soňa Biskupová Fišerová nakonec zhodnotila v rozsudku řádný život obžalovaného a jeho péči o rodinu.
Muž se totiž stará o nemocnou manželku a při její indispozici také o celou domácnost a syna. „Byl to z jeho strany ojedinělý exces. Na druhé straně zneužil bezbrannost dítěte a postavení otce. Nepodmíněný trest by však byl nepřiměřeně přísný,“ vysvětlila soudkyně.
K trestu tři roky vězení podmíněně odložených na pět let ještě přidala obžalovanému povinnost navštěvovat výchovný psychologický program a zaplatit zdravotní pojišťovně náklady ve výši 97 tisíc korun.