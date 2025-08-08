Pár set metrů od vylovené mrtvoly našel podvodní dron v Orlíku další tělo

  16:18
Dvě těla v rozmezí dvou dnů objevil podvodní dron v Orlické přehradě na Písecku. Ve středu vypátral muže, který skočil ze Žďákovského mostu v březnu, dnes našel muže pohřešovaného od konce června.

Policisté našli i tělo druhého muže, který skočil do Orlické přehrady ze Žďákovského mostu. | foto: Policie ČR

Policisté pátrali za pomocí podvodního dronu v hloubce po Žďákovským mostem od úterý. Měli upřesňující poznatky, kde by se mohla těla dvou mužů nacházet.

Nejprve se podvedlo najít muže, který se vrhl do vody z mostu 11. března. Dron ho objevil v hloubce přes 40 metrů. „Ve středu odpoledne se podařilo tělo vytáhnout na hladinu a dovézt ke břehu, kde po identifikaci a ohledání povolaným koronerem policisté potvrdili, že se jedná o konkrétní pohřešovanou osobu,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Pátrání po sebevrahovi přineslo tři jiná těla, teď konečně našli i jeho

O dva dny později dron objevil i tělo druhého muže, který byl pohřešovaný od konce června. Také měl ukončit život skokem ze Žďákovského mostu I jeho tělo leželo v hloubce kolem 40 metrů. „Místa nálezu dělilo několik set metrů,“ upřesnil Bajcura.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Motorkář se spolujezdkyní riskantně ujížděl policii, honička má hořký konec

Nebezpečná honička se v úterý odehrála v centru Českých Budějovic, kde chtěl policistům zmizet čtyřicetiletý motorkář. Pozornost hlídky na sebe upoutal, když vjel do zákazu vjezdu. V době odpolední...

6. srpna 2025  11:01

Konec telefonátů strážníkům kvůli autům na trávě. U hřiště postaví parkoviště

Hasiči a sportovci ze Semic u Písku budou mít u hřiště nové parkoviště. Areál, který se rozrůstá, láká čím dál tím více návštěvníků. Ti zatím odstavují svá auta na travnatých plochách. Do konce roku...

6. srpna 2025  9:24

