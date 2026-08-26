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Zbytečný hazard. Muž si chtěl natočit video na vagonu s auty a chlubit se na sítích

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  10:17

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Policejní pes Sun má za sebou úspěšnou akci. (srpen 2026) | foto: Policie ČR

Hodně nebezpečnou jízdu vlakem si vybral muž, který se dostal na vagon převážející automobily a chtěl si tam natočit video a pak ho sdílet na sociálních sítích. Když souprava zastavila v Ševětíně na Českobudějovicku, dal se na útěk, protože už po něm v tu chvíli pátrala policie. Nakonec ho velmi brzy našla, při rychlé akci hodně pomohl služební pes Sun. Případ policisté dál vyšetřují.

Služební pes Sun a jeho psovod Jakub Frank za sebou mají úspěšnou akci. V druhé polovině srpna se jim podařilo vypátrat pasažéra, který na Českobudějovicku nelegálně cestoval v nákladním vlaku.

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„Byla to souprava převážející automobily. Jeho jízda ale neunikla pozornosti pracovníků drah, kteří zavolali na linku 158,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Do Ševětína, kde vlak zastavil, tak vyrazili policisté z Hluboké nad Vltavou a také nejbližší hlídka z dálničního oddělení Borek. Když podezřelý ve stanici spatřil policisty, vagon opustil a začal prchat.

Na místo dorazil také psovod se služebním psem. „Ti po příjezdu na nádraží zjistili všechny důležité informace o podezřelém včetně popisu jeho oblečení a vydali se po jeho stopě,“ popsala dále mluvčí. Zamířili směrem k nedaleké chatové oblasti.

Nezletilí chlapci pořádně riskovali. Vezli se na spřáhle vlaku

„Husté křoví a řada stromů nebyly pro policejního psa Suna žádný problém. Po několika stech metrech svým štěkotem neomylně označil místo, kde se černý pasažér ukrýval. Byl schovaný v jedné z houštin,“ upřesnila Schwarzová.

Muž (ročník narození 2001) poté policistům sdělil, že riskoval proto, aby si svou nebezpečnou jízdu mohl natočit na kameru a sdílet s ostatními.

VIDEO: Školáci se vozili na spřáhle tramvaje, riskantní zábavu natočily kamery

Případ si převzali dopravní policisté a zároveň s tímto případem upozorňuji na nebezpečí obdobných aktivit. „Jakékoliv riskování kvůli několika záběrům a sledovanosti na sociálních sítích nestojí za to, abyste ohrozili své zdraví nebo život. Nenechte se zlákat vidinou pomíjivé slávy či vyšší sledovanosti,“ dodala mluvčí.

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