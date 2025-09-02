Na pracovníka v rekonstruovaném pivovaru spadl výtah a těžce ho zranil

Autor:
  16:51aktualizováno  17:42
O život šlo mladému muži, na kterého v úterý odpoledne dopadl výtah. K úrazu došlo v pivovaru v Jindřichově Hradci, kde pokračují práce na oživení dlouhé roky chátrajícího areálu. Záchranná služba mladíka transportovala vrtulníkem do nemocnice.
Fotogalerie4

Hasiči a záchranáři spolupracovali při záchraně muže, na kterého v rekonstruovaném pivovaru v Jindřichově Hradci spadl výtah. | foto: HZS Jihočeského kraje

Mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura potvrdil, že pracovník utrpěl těžké zranění po pádu výtahu. Složky integrovaného záchranného systému vyjely na místo ve 13.46 hodin.

„Momentálně se vyšetřuje, zda šlo o nedbalostní jednání, nebo porušení pravidel bezpečnosti práce,“ dodal Bajcura.

Hasiči a záchranáři spolupracovali při záchraně muže, na kterého v rekonstruovaném pivovaru v Jindřichově Hradci spadl výtah.
Hasiči a záchranáři spolupracovali při záchraně muže, na kterého v rekonstruovaném pivovaru v Jindřichově Hradci spadl výtah.
Hasiči a záchranáři spolupracovali při záchraně muže, na kterého v rekonstruovaném pivovaru v Jindřichově Hradci spadl výtah.
Hasiči a záchranáři spolupracovali při záchraně muže, na kterého v rekonstruovaném pivovaru v Jindřichově Hradci spadl výtah.
4 fotografie

S vyprošťováním zraněného pomáhali hasiči i záchranáři. Podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů šlo o obtížný společný výkon v místě, kde se nehoda stala.

„Hasiči nejprve museli výtah stabilizovat, aby nejen vytvořili prostor pro záchranu, ale zároveň neohrozili sami sebe nebo kolegy záchranáře. Zavaleného dostali ven v 14.10 hodin,“ upřesnila mluvčí hasičů.

Zranění hrudníku mladíka bezprostředně ohrožovalo na životě. Zdravotníci ho v rámci přednemocniční neodkladné péče zajistili žilní linkou, podali mu léky a zahájili inhalační kyslíkovou léčbu.

Při rekonstrukci jindřichohradeckého pivovaru objevili varnu z 18. století

„Lékařka zajistila zraněnému dýchací cesty a napojila ho na umělou plicní ventilaci. Po dalších nezbytných úkonech včetně drenáže hrudníku se podařilo stav pacienta stabilizovat. Následně ho záchranáři uložili do celotělové vakuové matrace a přenesli k vrtulníku. Ten pacienta ve vážném stavu transportoval na anesteziologickoresuscitační oddělení českobudějovické nemocnice,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Pivovar patří městu Jindřichův Hradec, které ho koupilo jako národní kulturní památkou. Vloni zahájilo jeho rozsáhlou rekonstrukci za téměř půl miliardy korun a chce ho otevřít do příštího roku. Bude v něm multikulturní centrum a pivovar s restaurací.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla

Rozporuplné emoce vzbudila návštěva předsedy vlády Petra Fialy (ODS) v Českých Budějovicích na předvolebním mítinku koalice SPOLU. Zatímco příznivci nešetřili slovy chvály a s Fialou se fotili, jeho...

Na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Svodidla vymrštila auto do vzduchu

Při noční nehodě u Neplachova na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Ve vozidle Škoda ji u mostu přes dálnici D3 nalezli v neděli ráno. Pravděpodobně jela v autě sama. Okolnosti nehody policie...

Sběratelka zrenovovala kočárek, v němž se uhnízdily myši. Původní majitel ho nepoznal

Chtěla pro své děti kočárky jako ze zámku. Tak si je Markéta Kubová nechala udělat. Staly se základem sbírky, která dnes čítá 40 retro kousků. Nejstarší dostal jméno Mozart. Sbírá však i další věci,...

Tunel pod železnicí v Budějovicích získal povolení, kritici očekávají problémy

Stavba několikamiliardového podjezdu poblíž vlakového nádraží v Českých Budějovicích má začít příští rok a hotovo bude v roce 2031. Kritici varují před problémy na vjezdech do tunelu. Výjezd k...

Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet, řidiče našli mrtvého pod vozem

Od úterních brzkých ranních hodin vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté nehodu se smrtelným zraněním na silnici u obce Sedlec. Řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy...

Na pracovníka v rekonstruovaném pivovaru spadl výtah a těžce ho zranil

O život šlo mladému muži, na kterého v úterý odpoledne dopadl výtah. K úrazu došlo v pivovaru v Jindřichově Hradci, kde pokračují práce na oživení dlouhé roky chátrajícího areálu. Záchranná služba...

2. září 2025  16:51,  aktualizováno  17:42

Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet, řidiče našli mrtvého pod vozem

Od úterních brzkých ranních hodin vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté nehodu se smrtelným zraněním na silnici u obce Sedlec. Řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy...

2. září 2025  9:27,  aktualizováno  14:12

Přírodou z centra až na Kleť. Průtah Budějovicemi promění i „zelený“ most

V Českých Budějovicích v okolí silnice od Plané až po výpadovku na Písek chystá radnice i kraj velké úpravy. Současné křižovatky se promění a přibudou i nové. V plánu je i lávka pro pěší a cyklisty...

2. září 2025  12:54

Šonka: Potřebuji létat hlavou dolů. O návratu Air Race vydrží nemluvit 6 sekund

Už je to šest let, co skončil seriál závodů letecké akrobacie Red Bull Air Race. Zářil v něm i český pilot Martin Šonka. „Neustále s tím otravuji, aby se seriál vrátil. Ale vím, že to není jen tak,“...

2. září 2025

Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla

Rozporuplné emoce vzbudila návštěva předsedy vlády Petra Fialy (ODS) v Českých Budějovicích na předvolebním mítinku koalice SPOLU. Zatímco příznivci nešetřili slovy chvály a s Fialou se fotili, jeho...

1. září 2025  17:56

Tisíce zájemců o práci z domova podlehly podvodu, místo výdělku přišli o peníze

Nabízeli práci z domova a možnost snadného výdělku. Kdo jejich slibům uvěřil, přišel o peníze a navíc se nervoval ve snaze vyrobit z dodaného materiálu zadané ozdoby a miniaturní předměty. Rozsáhlým...

1. září 2025  16:21

Tygřice v Hluboké přivedla na svět tři koťata, zoo ukázala porod

Ze tří tygřích mláďat se radují v Jihočeské zoologické zahradě Hluboká na Českobudějovicku. Narodila se v polovině srpna. Návštěvníci je zatím neuvidí, ale zoo se s nim pochlubila videem na...

1. září 2025  14:31

Bude to zážitek, těšili se lidé v Budějovicích, jak pojedou s Rejpalem dvoustovkou

Jako zajímavé překvapení brali většinou cestující fakt, že je od dneška po železnici z Českých Budějovic do Prahy vozí i Pendolino, a rovnou až rekordní dvoustovkou. Poprvé v Česku jel vlak touto...

1. září 2025  11:22

Milník pro českou železnici. Pendolino z Prahy do Budějovic pojede dvoustovkou

České dráhy (ČD) v neděli poprvé na koleje z Prahy do Českých Budějovic vyslaly soupravu Pendolino, která na dvou úsecích trasy pojede svou maximální rychlostí 200 kilometrů v hodině. Tím prolomí...

31. srpna 2025  21:07,  aktualizováno  22:42

Sběratelka zrenovovala kočárek, v němž se uhnízdily myši. Původní majitel ho nepoznal

Chtěla pro své děti kočárky jako ze zámku. Tak si je Markéta Kubová nechala udělat. Staly se základem sbírky, která dnes čítá 40 retro kousků. Nejstarší dostal jméno Mozart. Sbírá však i další věci,...

31. srpna 2025  11:15

Na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Svodidla vymrštila auto do vzduchu

Při noční nehodě u Neplachova na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Ve vozidle Škoda ji u mostu přes dálnici D3 nalezli v neděli ráno. Pravděpodobně jela v autě sama. Okolnosti nehody policie...

31. srpna 2025  9:19

Propůjčila hlas hře Mafia. Teď mě čeká Beverly Hills 90210, říká herečka Heinzlová

Premium

Nikola Heinzlová, rodačka z jihočeského Husince, počítačovým hrám nepropadla, ale dabuje postavy ve světových hitech. Zároveň propůjčuje hlas protagonistům ve filmech nebo seriálech. Nyní s kolegy...

30. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.