Mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura potvrdil, že pracovník utrpěl těžké zranění po pádu výtahu. Složky integrovaného záchranného systému vyjely na místo ve 13.46 hodin.
„Momentálně se vyšetřuje, zda šlo o nedbalostní jednání, nebo porušení pravidel bezpečnosti práce,“ dodal Bajcura.
S vyprošťováním zraněného pomáhali hasiči i záchranáři. Podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů šlo o obtížný společný výkon v místě, kde se nehoda stala.
„Hasiči nejprve museli výtah stabilizovat, aby nejen vytvořili prostor pro záchranu, ale zároveň neohrozili sami sebe nebo kolegy záchranáře. Zavaleného dostali ven v 14.10 hodin,“ upřesnila mluvčí hasičů.
Zranění hrudníku mladíka bezprostředně ohrožovalo na životě. Zdravotníci ho v rámci přednemocniční neodkladné péče zajistili žilní linkou, podali mu léky a zahájili inhalační kyslíkovou léčbu.
„Lékařka zajistila zraněnému dýchací cesty a napojila ho na umělou plicní ventilaci. Po dalších nezbytných úkonech včetně drenáže hrudníku se podařilo stav pacienta stabilizovat. Následně ho záchranáři uložili do celotělové vakuové matrace a přenesli k vrtulníku. Ten pacienta ve vážném stavu transportoval na anesteziologickoresuscitační oddělení českobudějovické nemocnice,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.
Pivovar patří městu Jindřichův Hradec, které ho koupilo jako národní kulturní památkou. Vloni zahájilo jeho rozsáhlou rekonstrukci za téměř půl miliardy korun a chce ho otevřít do příštího roku. Bude v něm multikulturní centrum a pivovar s restaurací.