Podvody, padělání listin, prodej drog. Právního poradce soudí za 382 činů

Podle státní zástupkyně Marie Štěpkové způsobil osmatřicetiletý obžalovaný jen různými podvody škodu přesahující tři miliony korun a dalších minimálně pět milionů se pokusil získat.

Podle spisu během let 2013 až 2017 posílal pod svým jménem, později pod jmény smyšlenými nebo jmény známých, žádosti o úvěry bankám nebo nebankovním společnostem. V žádostech uváděl nepravdivé údaje.

Většinu oslovené společnosti odmítly, úspěšný byl asi v deseti procentech. V kolonkách o zaměstnavateli žadatele vyplňoval třeba ministerstvo spravedlnosti, vnitra nebo Nejvyšší státní zastupitelství.

Strych podle spisu organizoval svůj byznys ve Všemyslicích u Temelína, kde má rekreační chalupu. Tady mu také kriminalisté zabavili v roce 2017 počítače a jiné dokumenty a soud ho záhy poslal do vazby. V současnosti je Strych na svobodě. U soudu začal svou několikahodinovou výpověď poučováním senátu o chybách v obžalobě.

„Nepopírám, že jsem nějaké skutky spáchal, ale nějaké zase ne. Policie ušila můj případ horkou jehlou. Zamítnuté žádosti o úvěry měly pouze hodnotu informativní, ne smluvní, jiné skutky se měly shrnout pod jeden pokračující, protože se staly v jeden den,“ vysvětloval muž v brýlích právnickou rétorikou.

Strych po roce 2012, kdy ho propustili z desetiletého vězení za násilnou trestnou činnost, založil spolek EPRA zabývající se právním poradenstvím.

Před českobudějovickým okresním soudem dokonce vystupoval v minulosti jako zmocněnec odsouzeného, který si stěžoval na vězení. Tvrdí, že se nechtěl obohatit, jenom pomáhal lidem.

Podle obžalovaného je za celým příběhem vztah s několika přáteli, kteří byli v nouzi a hrozila jim exekuce. Oddaloval ji tedy pomocí krátkodobých úvěrů. K tomu prohlásil, že není vůbec jisté, jestli všechny elektronické žádosti o úvěr pocházely právě z jeho počítače a jestli je jejich autorem, jak je psáno v obžalobě.

Pro Martina Strycha, kterého už Okresní soud v Českých Budějovicích zatím nepravomocně potrestal za další úvěrové podvody pěti lety vězení, je současný proces zjevně zkouškou jeho právnických znalostí.

Ačkoliv práva nikdy nestudoval, vystupuje v soudní síni sebejistě. K jednání přichází s taškou na kolečkách plnou spisů a na stránkách obžaloby si dělá poznámky a značky pomocí různobarevných popisovačů.

Přípravné řízení s ním zabralo policistům měsíce a něco podobného čeká i krajský soud. Podle vyšetřovatelů je vina i na straně nebankovních společností, u kterých žádal obžalovaný pomocí smyšlených osobních údajů neustále o půjčky od pěti do pětadvaceti tisíc korun.

Když je nesplácel, odepsaly je jako ztrátu a nepodaly trestní oznámení. V opačném případě by mohlo jeho tažení skončit dříve a stát by nepřišel o miliony za náklady vleklého soudního řízení. Verdikt v případu zatím nepadl, hlavní líčení pokračuje výslechy svědků a znalců. Strychovi hrozí až deset let vězení.