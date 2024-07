Muž v bytě zneužíval nezletilé chlapce, lákal je na peníze a cigarety

Z Krumlova mají zmizet oblíbení medvědi, zámek pro ně chce výjimku

Premium

Návštěvníky přicházející do zámku v Českém Krumlově vítají medvědi žijící v příkopu na prvním nádvoří. Teď ale hrozí, že do několika let oblíbené šelmy z památky zmizí. Národní památkový ústav (NPÚ)...