Po hromosvodu do čtvrtého patra, pak útěk dveřmi. Zdrogovaný muž děsil nájemníka

  13:41
Případ, ke kterému vyjížděli českobudějovičtí strážníci, ukazuje, co s člověkem mohou udělat drogy. Třiatřicetiletý muž dvakrát v krátké době vyšplhal po hromosvodu do čtvrtého patra ubytovny, kde vyděsil nájemníka. Když ho hlídka zadržela, přiznal užití kokainu a dodal, že ke svému činu neměl žádný smysluplný důvod.

Muž se rozběhl proti hlídce strážníků. Zastavila ho až namířená zbraň. | foto: MP České Budějovice

Nepříjemné překvapení čekalo v pondělí večer nájemníka ubytovny v ulici U Smaltovny. V době, kdy se chystal jít spát, k němu do pokoje ve čtvrtém patře skočil muž.

„Zjevně se zalekl přítomného obyvatele bytu, protože se zarazil a následně se dal dveřmi na útěk. Vystrašený nájemník událost oznámil na tísňovou linku městské policie,“ uvedla mluvčí budějovických strážníků Věra Školková a dodala, že k ubytovně zamířily hlídky městské policie, které začaly po nevítaném návštěvníkovi pátrat. Ale bez úspěchu.

Netrvalo však dlouho a nájemník ubytovny hlásil, že se dotyčný v jeho bytě objevil znovu. Opět následoval útěk dveřmi.

Muž ohrožoval nožem lidi na náměstí, strážníci ho zpacifikovali obušky

Tentokrát už hlídkám městské policie neunikl. Schoval se v nedalekém areálu bývalé smaltovny, kam strážníky zavedl dunivý zvuk plechového schodiště.

„Muž schovaný pod schody na výzvy strážníků po chvíli opustil svůj úkryt, ale rychle se rozběhl proti nim. Bezprostředně hrozícímu střetu s mužem zjevně ovlivněným návykovou látkou zabránili strážníci až pod hrozbou namířenou služební zbraní,“ popsala mluvčí.

Muž si nakonec lehl na zem, kde mu strážníci nasadili služební pouta. Pak přiznal, že užil kokain, ale nedokázal říct, proč dvakrát po sobě vyšplhal po hromosvodu do stejného bytu, ze kterého pak utekl.

Strážníci ho předali pro podezření z přečinu porušování domovní svobody do rukou přivolané hlídky Policie ČR. Třiatřicetiletý muž skončil v policejní cele.

