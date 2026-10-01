Muže při kácení na Táborsku trefil strom a vážně ho zranil, povolali i vrtulník

Záchranáři ze stanoviště ve Veselí nad Lužnicí vyjížděli začátkem týdne k přibližně padesátiletému muži, kterého při těžbě dřeva v lese na Táborsku zasáhl strom.
„Muž zůstal ležet v obtížně přístupném terénu. Řidiči sanitky se však podařilo dostat s vozem až přímo k němu,“ popsal ve čtvrtečním příspěvku na facebooku jihočeských záchranářů jejich mluvčí Václav Burian.
Muž byl po úrazu při vědomí, utrpěl však vážná mnohočetná poranění. „Záchranáři ho na místě zajistili, podali mu léky proti bolesti a infuzní roztok. Vzhledem k charakteru zranění mu přiložili také pánevní fixátor a uložili jej do vakuové matrace,“ upřesnil Burian.
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Na muže spadl při kácení strom, záchranářský vrtulník musel přistát v lese
Po stabilizaci stavu pacienta přiblížili sanitkou na místo, kde mohl přistát vrtulník. Ten ho poté transportoval do českobudějovické nemocnice.