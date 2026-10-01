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Muže při kácení na Táborsku trefil strom a vážně ho zranil, povolali i vrtulník

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  10:29
Záchranáři pomáhali muži, který se zranil při kácení stromů v lese na Táborsku.

Záchranáři pomáhali muži, který se zranil při kácení stromů v lese na Táborsku. | foto: ZZS Jihočeského kraje

Záchranáři pomáhali muži, který se zranil při kácení stromů v lese na Táborsku.
Záchranáři pomáhali muži, který se zranil při kácení stromů v lese na Táborsku.
Záchranáři pomáhali muži, který se zranil při kácení stromů v lese na Táborsku.
Záchranáři pomáhali muži, který se zranil při kácení stromů v lese na Táborsku.
5 fotografií
Vážné zranění utrpěl muž při kácení dřeva v lese na Táborsku. Záchranáři se k němu dostali sanitkou, ošetřili ho a pak vrtulníkem transportovali do českobudějovické nemocnice.

Záchranáři ze stanoviště ve Veselí nad Lužnicí vyjížděli začátkem týdne k přibližně padesátiletému muži, kterého při těžbě dřeva v lese na Táborsku zasáhl strom.

„Muž zůstal ležet v obtížně přístupném terénu. Řidiči sanitky se však podařilo dostat s vozem až přímo k němu,“ popsal ve čtvrtečním příspěvku na facebooku jihočeských záchranářů jejich mluvčí Václav Burian.

Záchranáři pomáhali muži, který se zranil při kácení stromů v lese na Táborsku.
Záchranáři pomáhali muži, který se zranil při kácení stromů v lese na Táborsku.
Záchranáři pomáhali muži, který se zranil při kácení stromů v lese na Táborsku.
Záchranáři pomáhali muži, který se zranil při kácení stromů v lese na Táborsku.
5 fotografií

Muž byl po úrazu při vědomí, utrpěl však vážná mnohočetná poranění. „Záchranáři ho na místě zajistili, podali mu léky proti bolesti a infuzní roztok. Vzhledem k charakteru zranění mu přiložili také pánevní fixátor a uložili jej do vakuové matrace,“ upřesnil Burian.

Na muže spadl při kácení strom, záchranářský vrtulník musel přistát v lese

Po stabilizaci stavu pacienta přiblížili sanitkou na místo, kde mohl přistát vrtulník. Ten ho poté transportoval do českobudějovické nemocnice.

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