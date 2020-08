Pěstoval jsem u dětí naturismus, hájil se u soudu hebefil. Dostal sedm let

Muž pořádal zábavné akce pro děti, které mu svěřili jejich rodiče. Zároveň se s nimi však fotil nahý a přesvědčoval je, aby pózovaly v erotických pozicích. Fotky a videa si schovával nebo je posílal na sociální sítě.

„Děvčata jsem měl rád, pěstoval jsem naturismus. Nevím, proč mě obžalovali. Asi některá chtějí peníze,“ hájil se muž.

Znalci u něj diagnostikovali deviaci zvanou hebefilie. Podle sexuoložky Želmíry Herreové se tato duševní porucha projevuje sexuální náklonností k pubertálním dívkám a je společensky nebezpečné, pokud si ji tito lidé neuvědomují.

To je právě případ obžalovaného. Svěřené děti vodil společně se svou o dvacet let mladší manželkou do sauny a na jihočeské nudistické pláže. Doma je nahé fotil a zakazoval jim, aby o tom mluvily před rodiči.

Podle státní zástupkyně Dagmar Šimákové si záměrně vybíral sociálně slabší rodiny a s dětmi manipuloval pomocí dárků. Pokud se nechtěly svléknout, hrozil, že je z kolektivu vyloučí. Ve skupině bylo dětí v pubertálním věku víc.

Obžaloba se soustředila na dvě nezletilé dívky, které se u muže scházely od osmi let. S ostatními dětmi se bavily malbami na nahém těle a masážemi, které někdy poskytovaly i obžalovanému.

„Zneužil své postavení a ohrozil bezbrannou oběť, kterou je dítě, pro své sexuální touhy. Za polehčující okolnost můžeme brát, že jednal ve snížené příčetnosti jeho duševní poruchou. Naopak přitěžující, že se toho dopouštěl delší dobu a neodradil ho ani předchozí trest,“ uvedl předseda senátu Milan Kučera.

Podle rozsudku se obžalovaný musí podrobit ústavní sexuologické léčbě a dvěma nezletilým dívkám zaplatit každé 70 tisíc korun za nemajetkovou újmu.

Stejný trest – od pěti do 12 let vězení – hrozil i mužově manželce. Po prověření všech důkazů však nakonec státní zástupkyně navrhla zprostit ji obžaloby a senát návrh akceptoval. Soud totiž neprokázal, že se na erotických hrátkách podílela.

Rozsudek nad mužem není pravomocný, obhajoba ani státní zástupkyně se k němu nevyjádřily.