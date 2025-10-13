Byznys s léky určenými k likvidaci. Muž je přeprodával a vydělal stovky tisíc

Autor:
  16:12
Jihočeští kriminalisté viní sedmatřicetiletého muže z toho, že přeprodával léky, psychofarmaka či opioidy určené k likvidaci. Dopouštěl se toho v průběhu několika uplynulých let a přišel si na stovky tisíc korun. Podle serveru Novinky.cz údajně v souvislosti s případem zemřeli dva lidé, což policisté nepotvrdili.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: PartnersProfimedia.cz

Jihočeští kriminalisté zadrželi v uplynulých dnech na Strakonicku sedmatřicetiletého muže, kterého následně obvinili ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Muže viní z distribuce, které se dopouštěl v průběhu několika uplynulých let, a to nejen v Jihočeském kraji. „Zneužil svého pracovního postavení ve firmě a léky, psychofarmaka či opioidy určené k likvidaci dále přeprodával, čímž si přišel na stovky tisíc korun,“ vysvětlila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Před soudem stojí překupníci léků. Na internetu je to běžné, hájí se muž

Na případu kriminalisté nyní intenzivně pracují a státnímu zástupci podali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován.

„Případ je aktuální, podrobnosti sdělíme, až to situace umožní,“ uzavřela Krausová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu. Spolu s členy své ochranky zdolal 26 kilometrů mezi Vyšším Brodem a Českým...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Jsem připravený být ministrem zdravotnictví, říká jihočeský lídr za ANO Vojtěch

Adam Vojtěch dovedl jako lídr ANO k vítězství v Jihočeském kraji, sám dostal nejvíc preferenčních hlasů, celkem 9 564. V době covidové pandemie byl ministrem zdravotnictví. Rád by se na tento post...

Občerstvení i pivo dvě hodiny zdarma, Budvar slavil obřím piknikem na náměstí

Kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v úterý odpoledne postavili 130 metrů dlouhý piknikový stůl, pod něj červený koberec a kolem hned několik stánků. Je to...

Byznys s léky určenými k likvidaci. Muž je přeprodával a vydělal stovky tisíc

Jihočeští kriminalisté viní sedmatřicetiletého muže z toho, že přeprodával léky, psychofarmaka či opioidy určené k likvidaci. Dopouštěl se toho v průběhu několika uplynulých let a přišel si na stovky...

13. října 2025  16:12

Budějčák Jiří Mádl převzal cenu města. Mám tu i fotku z vítání občánků, smál se

Cenu města České Budějovice v pondělí převzal herec, režisér, scénárista a místní rodák Jiří Mádl. Získal ji za úspěšný film Vlny. Při slavnostním předání na radnici ujišťoval, že se pořád cítí...

13. října 2025  15:28

Ve vypuštěném rybníku přežije invazní sumeček 14 dní. Vědci na ně zkoušejí pasti

Premium

Nepůvodních druhů přibývá. Problém se nevyhnul ani tůním a rybníčkům v Českých Budějovicích. Vědci proto chtějí navrhnout městu řešení, aby se podařilo invazní druhy potlačit a podpořit biodiverzitu...

13. října 2025

Do dražby jde unikátní váza s příběhem zaniklých skláren na Šumavě

Milovníci Šumavy, ale i sklářského umění mají možnost získat cenný sběratelský kousek a navíc podpořit dobrou věc. Úderem deváté hodiny začala v pondělí 48hodinová aukce vázy, která v sobě nese...

13. října 2025  9:40

Velká rvačka před diskotékou. Mladík vysklil jiným dveře, pak napadl policistu

U bitky před diskotékou v Katovicích na Strakonicku zasahovali o víkendu policisté z Jihočeského i Plzeňského kraje. Do potyčky se totiž zapojilo několik desítek lidí. Záchranáři odvezli do nemocnice...

13. října 2025  9:36

Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního Krumlovského vodáckého maratonu. Spolu s členy své ochranky zdolal 26 kilometrů mezi Vyšším Brodem a Českým...

12. října 2025  17:26

Prezident mu řekl, že je frajer. Žák zachránil dítě z potápějícího se kočárku

Mladého zachránce Jana Veverku z Temelína na Českobudějovicku ocenil Zlatým záchranářským křížem prezident republiky Petr Pavel. Školák loni v létě skočil v Hluboké nad Vltavou do řeky, kam sjel...

12. října 2025  9:54

Nervy do poslední sekundy. Nymburk v souboji neporažených uspěl o dva body

Souboj neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk, v Pardubicích uspěl 78:76. Východočeši si v druhé čtvrtině vypracovali až patnáctibodový náskok, ale nakonec českým šampionům podlehli...

11. října 2025  18:12,  aktualizováno  21:53

U Horusic srazil vlak muže, vlaky na trati mezi Budějovicemi a Prahou nejezdí

U Horusic na Táborsku srazil v sobotu odpoledne vlak muže, jenž na následky střetu zemřel. Provoz na železniční trati České Budějovice - Praha je kvůli tragické události přerušený. Řekla to mluvčí...

11. října 2025  16:34

Budy, Endži nebo Turbo. Hokejový Motor hledá jméno pro svého mimozemšťana

Mezi diváky při hokeji v Českých Budějovicích se pohybuje mimozemšťan. Bát se ho však nemusíte, spíš naopak. Je přítulný. Extraligový Motor představil s novou sezonou i nového maskota týmu. Nyní...

11. října 2025  9:23

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Delší, ale levnější. Kraj nabízí novou trasu bez tunelu pro obchvat Krumlova

Ministerstvo dopravy zřejmě nezačne stavět obchvat Českého Krumlova s tunelem, jehož odhadované náklady činí 3,1 miliardy korun. Projekt je totiž nevýhodný, což ukazuje jeho analýza. Podle ní je cena...

10. října 2025  15:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.