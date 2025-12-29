Mladší generace se vrací ke kupování cédéček a elpíček, říká podnikatel

Premium

Fotogalerie 5

Když Daniel Chalupa s kolegou před 30 lety otevřeli Music Center, prodávali hudební nosiče. Postupně přibyla trika i propagační předměty fotbalových klubů. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Autor:
  15:00
Daniel Chalupa je jedním z majitelů Music Centra na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Provozují ho už třicet let. „Teď už nejde postavit obchod jen na cédéčkách,“ říká. Zákazníci si v prodejně mohou vybírat kromě hudebních nosičů i trička nebo propagační předměty fotbalových klubů.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Podloubí českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. na rohu Krajinské ulice prostupuje denně hudba z reproduktoru. Pouští ji tu dva majitelé Music Centra. Ti začátkem listopadu oslavili třicet let od chvíle, kdy obchod poprvé otevřeli. Jedním z nich je jednapadesátiletý Daniel Chalupa.

Od začátku ho nevlastnili, začínali v něm jako zaměstnanci. „Otevřely ho Gramofonové závody Loděnice, kde se dnes vyrábí velký počet desek. To byla firma, která nás zaměstnala. My jsme to od nich potom koupili,“ přibližuje Chalupa, který o své prodejně mluví jako o hudebním koloniálu. O své práci vypráví jako o třiceti letech svobody a pohody.

Jaké byly začátky obchodu? Chodilo hodně lidí?
Doba byla jiná a lidé byli zvědaví. Co si pamatuji, tak jich chodilo dost hned od začátku. Když se podíváte dnes na samotný obchod, jeho skladba byla naprosto jiná než nyní. Měli jsme tu velké množství klasiky, hodně se prodávala také třeba i dechovka.

Cédéčka přicházela do módy, ale lidé chtěli pořád kazety. Pro nás to bylo divné a až nepochopitelné. Páska se přece může přetrhnout. Nicméně se začínají znovu vyrábět.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Tančila v Las Vegas i v Portoriku. Z Československa utekla ve vlaku pod lavicí

Premium
Marie Krčmářová se vrací do Českých Budějovic, kde žije její mladší sestra.

Osud určí správné rozhodování ve správnou chvíli. Takové krédo má třiaosmdesátiletá Marie Krčmářová z Českých Budějovic. Zažila bombardování v březnu 1945, vojenskou invazi v srpnu 1968, riskantní...

Řidič vjel na přejezd přímo pod vlak, střet nepřežil. Spolujezdce odvezla sanitka

Nehoda se stala na nechráněném přejezdu v Lenoře na Prachaticku. (23. prosince...

Tragická nehoda dnes na několik hodin zastavila provoz na trati mezi Volary a Lenorou na Prachaticku. Sedmačtyřicetiletý řidič osobního vozu zde nepřežil střet s vlakem. Pravděpodobně nerespektoval...

Mladší generace se vrací ke kupování cédéček a elpíček, říká podnikatel

Premium
Když Daniel Chalupa s kolegou před 30 lety otevřeli Music Center, prodávali...

Daniel Chalupa je jedním z majitelů Music Centra na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Provozují ho už třicet let. „Teď už nejde postavit obchod jen na cédéčkách,“ říká. Zákazníci...

29. prosince 2025

Promítání i hra pro děti. V šumavské Kvildě po opravě otevřeli vytížené infocentrum

Za vstupním prostorem zůstává expozice tvořená 3D exponáty zvířat s novým...

Infocentrum v šumavské Kvildě – jedno z nejstarších a zároveň nejnavštěvovanějších informačních center – je znovu otevřené po rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor. Stála přes 2,5 milionu korun....

29. prosince 2025  10:36

Box použil mimo ring jen jednou, když ho s tržbou přepadlo šest chlápků. Ubránil ji

Jiří Plecer se boxu věnoval 23 let.

Box je o trpělivosti. Podobně jako pomalé kouření dýmky, říká bývalý reprezentant Jiří Plecer. Letos oslavil osmdesátiny a zavzpomínal, jak českobudějovická sokolovna žila sportem i koncerty, nebo...

28. prosince 2025  13:51

Hrdinové z jižních Čech. Otec se synem v ledové vodě zachránili tonoucí se chlapce

Zachránce tonoucích.Martin Černý se synem Jakubem (druhý a třetí zleva)...

Měla to být původně příjemná vycházka Martina Černého a jeho devětadvacetiletého syna Jakuba u rybníka Aloisov v Praze. Otec ho navštívil v pátek 21. února v hlavním městě, kde jeho syn žije. Nakonec...

28. prosince 2025  13:15

Na sítích následujeme špatné lídry, upozorňuje budějovický biskup

Otec biskup českobudějovický Vlastimil Kročil

Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil hovoří o významu Vánoc, opravě katedrály svatého Mikuláše nebo vlivu sociálních sítí na životy většiny z nás. Ještě před svátky popsal, jak tráví čas při...

27. prosince 2025

Muž v obchoďáku nadával kolemjdoucím. Zasáhl policista, tomu hrozil smrtí

Policisté zasahovali v obchodním domě Mercury v Českých Budějovicích. (26....

V pátek večer muž slovně napadal kolemjdoucí v Mercury centru v Českých Budějovicích. Zakročil proti němu policista, který měl již po konci služby. Muž na něj vytáhl nůž a vyhrožoval mu smrtí....

26. prosince 2025  21:31

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Na Kleti spadl strom na lanovku. Nebyla ještě v provozu, nikomu se nic nestalo

Hasiči zasahovali na Kleti, kde spadl na lanovku strom. (26. prosince 2026)

V pátek po poledni zasahovali hasiči ze stanice Křemže na Krumlovsku kvůli stromu, který spadl na dráty lanovky na Kleti. Při oznámení byla lanovka ještě mimo provoz, tudíž na ní nejeli žádní lidé a...

26. prosince 2025  20:26

Každé čtvrté dítě váží víc, než by mělo. Tělocvik už do školek, radí obezitoložka

Premium
Dětská obeziotoložka ze strakonické nemocnice Andrea Straková. (19. prosince...

Dětská obezita není jen problém velkých měst, ale i venkova. Lékaři upozorňují, že nejvíce ohrožené jsou děti mezi jedenáctým a třináctým rokem. Dětská obezitoložka Andrea Straková působí rok a půl v...

26. prosince 2025

Volský roh, beranice, lucerna a halapartna. Ponocného Hanuse ovlivnil Lada

Ponocný Petr Pavel Hanus ze Skal na Písecku. (23. prosince 2025)

Ponocný ze Skal na Písecku Petr Pavel Hanus si svou roli vysnil podle Ladových obrázků. S kožichem, beranicí, lucernou i halapartnou. Už deset let na Vánoce obchází vesnici, troubí na volský roh,...

25. prosince 2025  10:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tančila v Las Vegas i v Portoriku. Z Československa utekla ve vlaku pod lavicí

Premium
Marie Krčmářová se vrací do Českých Budějovic, kde žije její mladší sestra.

Osud určí správné rozhodování ve správnou chvíli. Takové krédo má třiaosmdesátiletá Marie Krčmářová z Českých Budějovic. Zažila bombardování v březnu 1945, vojenskou invazi v srpnu 1968, riskantní...

24. prosince 2025

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.