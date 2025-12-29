Podloubí českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II. na rohu Krajinské ulice prostupuje denně hudba z reproduktoru. Pouští ji tu dva majitelé Music Centra. Ti začátkem listopadu oslavili třicet let od chvíle, kdy obchod poprvé otevřeli. Jedním z nich je jednapadesátiletý Daniel Chalupa.
Od začátku ho nevlastnili, začínali v něm jako zaměstnanci. „Otevřely ho Gramofonové závody Loděnice, kde se dnes vyrábí velký počet desek. To byla firma, která nás zaměstnala. My jsme to od nich potom koupili,“ přibližuje Chalupa, který o své prodejně mluví jako o hudebním koloniálu. O své práci vypráví jako o třiceti letech svobody a pohody.
Jaké byly začátky obchodu? Chodilo hodně lidí?
Doba byla jiná a lidé byli zvědaví. Co si pamatuji, tak jich chodilo dost hned od začátku. Když se podíváte dnes na samotný obchod, jeho skladba byla naprosto jiná než nyní. Měli jsme tu velké množství klasiky, hodně se prodávala také třeba i dechovka.
Cédéčka přicházela do módy, ale lidé chtěli pořád kazety. Pro nás to bylo divné a až nepochopitelné. Páska se přece může přetrhnout. Nicméně se začínají znovu vyrábět.