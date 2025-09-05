Nález mrtvého těla nedaleko Zvíkovského mostu na Písecku pro iDNES.cz potvrdil mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura. Na místo vyjeli policisté z obvodního oddělení Zvíkovské Podhradí.
„Shodou okolností byli v blízkosti i kolegové ze zásahové jednotky, kde jsou specialisté potápěči,“ doplnil. Jako první o nálezu mrtvoly informoval portál JcTEĎ.
|
Pár set metrů od vylovené mrtvoly našel podvodní dron v Orlíku další tělo
Policisté tělo dopravili na břeh, provedli ohledání a zjistili, že se jedná o muže, kterého hledali už od letošního ledna. Podle Bajcury bývá pátrání intenzivní zpravidla první tři nebo čtyři dny. Potom však tělo klesne do určité hloubky a pátrání se provádí namátkově.
Totožnost muže potvrdí až soudní pitva. „My jsme u něj našli doklady, takže to je pro nás hlavní vodítko, že se jedná o muže, po kterém jsme pátrali. Stejně ale proběhne zdravotní pitva, aby nám potvrdila příčinu úmrtí,“ dodal policejní mluvčí.
|
Muže, který v březnu skočil do Orlické přehrady, našel v hlubinách podvodní dron
Nalezený muž je v pořadí už třetí letošní mrtvolou, kterou policisté z Orlíku vylovili. První dvě těla objevili ve dvou dnech na začátku srpna pomocí podvodních dronů.
V prvním případě šlo o muže, který skočil ze Žďákovského mostu v březnu, po druhém pátrali od června, také on ukončil život skokem z téhož mostu. Obě těla našli v hloubce kolem 40 metrů.