Orlík vydal další tělo, letos už třetí. Muže policisté hledali od ledna

  15:36
Letos už třetí mrtvolu vydala Orlická přehrada. Při pátrací akci v předchozích dnech našli policisté nejprve část těla, v pátek dostali oznámení, že na hladině plavou lidské ostatky. Utonulý měl u sebe doklady. Podle všeho se jedná o muže, který do nádrže skočil v lednu.

V Orlické přehradě je teď málo vody. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Nález mrtvého těla nedaleko Zvíkovského mostu na Písecku pro iDNES.cz potvrdil mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura. Na místo vyjeli policisté z obvodního oddělení Zvíkovské Podhradí.

„Shodou okolností byli v blízkosti i kolegové ze zásahové jednotky, kde jsou specialisté potápěči,“ doplnil. Jako první o nálezu mrtvoly informoval portál JcTEĎ.

Pár set metrů od vylovené mrtvoly našel podvodní dron v Orlíku další tělo

Policisté tělo dopravili na břeh, provedli ohledání a zjistili, že se jedná o muže, kterého hledali už od letošního ledna. Podle Bajcury bývá pátrání intenzivní zpravidla první tři nebo čtyři dny. Potom však tělo klesne do určité hloubky a pátrání se provádí namátkově.

Totožnost muže potvrdí až soudní pitva. „My jsme u něj našli doklady, takže to je pro nás hlavní vodítko, že se jedná o muže, po kterém jsme pátrali. Stejně ale proběhne zdravotní pitva, aby nám potvrdila příčinu úmrtí,“ dodal policejní mluvčí.

Muže, který v březnu skočil do Orlické přehrady, našel v hlubinách podvodní dron

Nalezený muž je v pořadí už třetí letošní mrtvolou, kterou policisté z Orlíku vylovili. První dvě těla objevili ve dvou dnech na začátku srpna pomocí podvodních dronů.

V prvním případě šlo o muže, který skočil ze Žďákovského mostu v březnu, po druhém pátrali od června, také on ukončil život skokem z téhož mostu. Obě těla našli v hloubce kolem 40 metrů.

Orlík vydal další tělo, letos už třetí. Muže policisté hledali od ledna

