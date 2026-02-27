V lodním kontejneru na jihu Čech našli dva mrtvé, patrně nešlo o násilnou smrt

Kriminalisté v Písku aktuálně vyšetřují úmrtí dvou lidí v lodním kontejneru. Ty se ve městě využívají jako sklady. Vyšetřovatel nařídil u obou zemřelých soudní pitvu. Podle dostupných informací patrně jde o nešťastnou náhodu a dvojice není obětí násilného činu.
Operační středisko krajské záchranné služby přijalo v pátek ráno informaci o nálezu dvou lidí v bezvědomí v Písku. Na místo okamžitě vyjela lékařská a záchranářka posádka.

„Lékařka po příjezdu u obou již pouze konstatovala smrt, přivolán byl koroner. Případem se zabývá policie, s ohledem na vyšetřování nelze sdělit bližší informace,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

„Zatím jsme nezjistili nic, co by nasvědčovalo násilnému úmrtí,“ doplnil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner s tím, že bližší podrobnosti včetně lokality, kde se kontejnery nacházejí, odmítl uvést.

„Více informací sdělíme po pitvě,“ řekl pouze.

