Mrazírnu za vsí lidé odmítají, plán podnikatele je ale dřív nezajímal

Už před 18 lety chtěl dodavatel ovoce do jogurtů Libor Fáber z Dvora Leveč u Svatkovic na Písecku postavit mrazírenskou halu. Tehdy v průmyslové zóně v Bernarticích, pod které spadají Svatkovice. Jenže jeho plány zhatil fakt, že v průmyslové zóně nebyla možnost připojení na vysoké napětí.

Agropodnikatel tak začal hledat jiné místo. A protože v několika případech neuspěl, rozhodl se, že nakonec postaví sklad mrazírenského zboží na vlastních pozemcích právě u Svatkovic. Výhodou navíc byla možnost připojení na vysoké napětí i napojení na příjezdovou cestu.

V roce 2004 proto požádal obec Bernartice o změnu územního plánu, kterou zastupitelé schválili. Libor Fáber si zajistil odborné vypracování projektu, studii zásahu do krajinného rázu a v roce 2005 získal i stavební povolení (SP). Z finančních důvodů ale musel svůj plán odsunout. Požádal o prodloužení SP a s výstavbou začal nakonec až letos.

Stát má za dva a půl roku

Hala dlouhá 40 a vysoká 10,2 metru s kapacitou 2 500 palet a zelení vysázenou mezi objektem a obcí má vyrůst asi do dvou a půl roku. Nabídne jedno až dvě pracovní místa a podnikatel počítá, že k hale přijede tak jeden kamion za týden. Jenže proti stavbě teď začali protestovat obyvatelé Svatkovic.

„V první řadě máme obavy z hlučnosti kompresorů, vzhledu haly v krajině zvané Toulava a také z nedostatku vody, již bude mrazírna k provozu potřebovat,“ uvedl na říjnovém zasedání zastupitelstva Bernartic jeden z obyvatel Ondřej Hrůza.

Podle Libora Fábery jsou obavy místních zbytečné. „Bude tam šest větráků, stejné jsou například v centru Prahy. Mají celkovou hlučnost kolem 40 až 50 decibelů, když od nich stojí člověk 10 metrů. Lednice má kolem 40 decibelů, ždímající pračka 75 decibelů,“ argumentuje Fáber s tím, že od haly je k nejbližšímu domu 239 metrů.

Nebude nic slyšet, říká majitel

Mrazicí kompresory budou ve strojovně v zadní části pozemku, otočené od vsi směrem na Borovany vzdálené několik kilometrů. „Ve Svatkovicích tak nebude nic slyšet. Máme studie, které říkají, že když stojíte sto metrů odtud, snižuje se hluk asi na 18 až 20 decibelů, tedy na polovinu,“ říká podnikatel a vyvrací i obavy z toho, že by v obci chyběla voda.

„Je jí tu všude dost. Udělali jsme dva průzkumy vedle Svatkovic s vrty do sedmi metrů. Když udělali průzkumný vrt, vytékala z něj voda. Máme problém se spodní vodou i na stavbě, a to je relativně na kopci. Dostali jsme se do hloubky dvou metrů a vyvěrá tam. Vrt bude navíc od Svatkovic půl kilometru. Nechci nikomu ublížit. Nebude to tak, že denně vyčerpám sto kubíků,“ vysvětluje Fáber.

S dalším tvrzením obyvatel, že o záměru podnikatele celou dobu nevěděli, nesouhlasí starosta městyse Bernartice Pavel Souhrada. „Vím, že většina Svatkovských věděla od počátku, jaký má pan Fáber záměr a co bude dělat a kde,“ tvrdí starosta a připomíná, že loni v lednu nabyl účinnosti nový územní plán pro všechna sídla, i Svatkovice.

„Proces přípravy a schválení se vším informováním trval tři roky. Do té doby se lidé mohli dotázat na stav věcí. Dost času pro toho, kdo se o věc zajímá, mít dostatek informací,“ míní Souhrada.

Někteří lidé si ale v minulosti stěžovali a spis týkající se stavebního řízení dostal na stůl i krajský úřad. Ani tam ale po kontrole nenašli pochybení.

„A při vyřizování SP dostali obsílku všichni vlastníci pozemků mající společnou hranici s dotčeným pozemkem. Nikdo záměr nerozporoval a neprojevil nesouhlas,“ dodává referent stavebního úřadu Bernartic Martin Kreuzer.

Nyní už obyvatelé Svatkovic nemohou stavbu zastavit. „Je pravomocně povolená, stejně jako změny a prodloužení. Při kolaudaci si dotčené orgány ohlídají své podmínky, jako je třeba právě hluk, ale obyvatelé nebudou účastníky řízení,“ vysvětluje Kreuzer.

„Úplně prvotně se občané měli možnost vyjádřit ke změně územního plánu. Projednávala se veřejně, mohli vznášet námitky a připomínky. Viselo to na vývěskách, projednávala se na zastupitelstvu a nikdo nereagoval. Teď, když začal pan Fáber stavět, mají problém. Hala přitom bude mít na obec minimální vliv,“ podotýká Kreuzer.