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Motorkářce zkřížila cestu srna. Žena utrpěla vážné poranění nohy

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  9:30
Ke střetu motorkářky se srnou na Táborsku vyjížděly v sobotu v noci složky záchranného systému. Mladá žena utrpěla poranění nohy, s nímž ji vrtulník transportoval do českobudějovické nemocnice.

Nehoda se stala okolo 21. hodiny v táborské části Horky. Zasahovala u ní posádka rychlé zdravotnické pomoci a vůz rendez-vous z Tábora.

Mladá motorkářka se v táborské části Horky střetla se srnou. Do nemocnice zraněnou ženu transportoval vrtulník. (12. září 2026)

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„Mladá žena se střetla se srnou a po pádu z motocyklu utrpěla poranění dolní končetiny. Byla při vědomí a spolupracovala. Záchranáři jí podali léky proti bolesti a znehybnili ji pomocí vakuové matrace,“ popsal mluvčí jihočeských hasičů Vojtěch Míra.

Po ošetření pacientka transportoval vrtulník do českobudějovické nemocnice.

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U nehody zasahovali také hasiči, kteří pomáhali zdravotníkům při ošetření a s následným transportem do vrtulníku. Zásah ukončili úklidem vozovky.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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