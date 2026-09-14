Nehoda se stala okolo 21. hodiny v táborské části Horky. Zasahovala u ní posádka rychlé zdravotnické pomoci a vůz rendez-vous z Tábora.
„Mladá žena se střetla se srnou a po pádu z motocyklu utrpěla poranění dolní končetiny. Byla při vědomí a spolupracovala. Záchranáři jí podali léky proti bolesti a znehybnili ji pomocí vakuové matrace,“ popsal mluvčí jihočeských hasičů Vojtěch Míra.
Po ošetření pacientka transportoval vrtulník do českobudějovické nemocnice.
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U nehody zasahovali také hasiči, kteří pomáhali zdravotníkům při ošetření a s následným transportem do vrtulníku. Zásah ukončili úklidem vozovky.