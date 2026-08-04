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Motorkář zemřel po čelní srážce s autobusem, obě vozidla začala hořet

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  21:38
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

V Nahořanech, místní části Větřní na Českokrumlovsku, v úterý zemřel motocyklista při čelní srážce s autobusem. Nikdo v autobusu nebyl zraněn. Po nárazu začala obě vozidla hořet, informoval policejní mluvčí Milan Bajcura.

Nehoda se stala na silnici II/160 mezi Větřním a Rožmberkem nad Vltavou. Na místo vyjely čtyři posádky záchranářů. „Nikdo z cestujících v autobuse nebyl zraněn,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. Motorkář ale utrpěl smrtelná zranění.

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Všech sedm cestujících a řidič z autobusu stihli včas uniknout a jsou bez zranění. „Po nárazu došlo k požáru, který se začal šířit i na přilehlý lesní porost,“ uvedli jihočeští hasiči na síti X. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. V 19:30 dostali hasiči požár na ploše cca 30 krát 50 metrů pod kontrolu. Dál pracují na úplné likvidaci požáru.

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