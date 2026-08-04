Nehoda se stala na silnici II/160 mezi Větřním a Rožmberkem nad Vltavou. Na místo vyjely čtyři posádky záchranářů. „Nikdo z cestujících v autobuse nebyl zraněn,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. Motorkář ale utrpěl smrtelná zranění.
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Dvě smrtelné nehody mladých motocyklistů. Oba zahynuli po nárazu
Všech sedm cestujících a řidič z autobusu stihli včas uniknout a jsou bez zranění. „Po nárazu došlo k požáru, který se začal šířit i na přilehlý lesní porost,“ uvedli jihočeští hasiči na síti X. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. V 19:30 dostali hasiči požár na ploše cca 30 krát 50 metrů pod kontrolu. Dál pracují na úplné likvidaci požáru.