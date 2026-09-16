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Motorky budou létat vzduchem. Padesát ročníků zvládnu, věří pořadatel strmého vrchu

Pavel Kortus
  14:28
Osmadvacátý ročník závodu Strmý vrch v Chýnově

Osmadvacátý ročník závodu Strmý vrch v Chýnově | foto: www.motosportchynov.cz

Osmadvacátý ročník závodu Strmý vrch v Chýnově
Osmadvacátý ročník závodu Strmý vrch v Chýnově
Osmadvacátý ročník závodu Strmý vrch v Chýnově
Evžen Zadražil, dlouholetý šéf jihočeského motokrosového střediska či...
12 fotografií
Padesátimetrový kopec s několika umělými překážkami. To je výzva pro účastníky sobotního závodu do Strmého vrchu v Chýnově na Táborsku. Tradiční podnik láká každoročně zhruba dva tisíce diváků, které pobaví i exhibiční výjezdy nebo závody dětí v běhu do kopce.

Tak bohatou historii nemá žádný podobný závod v České republice. Strmý vrch v Chýnově na Táborsku v sobotu zažije třiačtyřicáté pokračování.

„Zrovna v týdnu jsme se bavili s manželkou, že bych to měl dotáhnout k padesáti ročníkům. To mi bude akorát šedesát let, tak by to bylo symbolické,“ přemítá ředitel závodu Evžen Zadražil.

Výjimečný závod: Jezdci zahazují motorky, protože se počítá dopad stroje

Ten navazuje v tradici pořádání závodů na svého otce. Zadražilova touha a chuť do organizace tradičního podniku však nestačí. Potřebuje kolem sebe tým lidí, kteří mu pomohou.

„Hlavní pořadatel Jiří Jirků má na starost přípravu trati. Je vitální, ale už v důchodu, a také to nejde dělat donekonečna. Pokračovatelé nejsou, mladí o to nemají zájem, tak uvidíme, jak dlouho vydržíme. Ale padesátka mě láká,“ zdůrazňuje.

Evžen Zadražil, dlouholetý šéf jihočeského motokrosového střediska či Motosportu Chýnov
Chýnovský kopec
Jak se závodí do strmého vrchu v jihočeském Chýnově
Chýnovský kopec
12 fotografií

Zadražil uvažoval, jestli závod něčím neoživit. Systém a organizaci však po delší úvaze ponechal i pro tento ročník stejnou. „Je to zavedené. Vyhovuje to jezdcům i divákům. Když něco funguje, tak proč to měnit,“ komentuje.

Počítá se dopad stroje

I v sobotu tak bude platit, že účastníci se pokusí vyjet co nejvýš do padesátimetrového kopce. „Všichni absolvují dvě jízdy. Do třetí nastoupí pouze prvních 15 z každé kategorie podle součtu metrů. Čtvrtá a pátá jízda pak čeká jen deset nejlepších po celkovém součtu metrů ze všech tří jízd. „Těm se potom pro výpočet celkových výsledků bude nejhorší pokus ze všech pěti jízd škrtat,“ přibližuje šéf závodu.

Atraktivní je, že se počítá dopad stroje, nikoliv jezdce, a tak motorky často létají vzduchem. Při kompletní shodě se jezdci rozjíždějí.

Užívám si vůni a zvuk motokrosu, tvrdí jeho duše na jihu Čech a šéf střediska

„To je zábavné hlavně pro diváky. Sám jsem si zkusil v kariéře, že se závody jezdily vyřazovacím způsobem, ale část jezdců by jela jen jednou, což je málo,“ dodává.

Jezdci musejí zkusit zvládnout i čtyři umělé překážky v podobě betonové roury, pneumatik nebo dřevěné klády. Nahoru vyjedou opravdu jen ti nejlepší. V sobotu se představí i tradiční favorité podniku.

Kotrmelce v bahně a pády z kopce, to byl extrémní závod v Chýnově

Šampion z posledních dvou let Roman Körber vyzve dakarského závodníka Martina Michka. Dorazí i František Hrobský, který vyhrál pětkrát. Závodit ale už nebude.

Tréninky v Chýnově začnou v 9.30 hodin, závod ve 13 hodin. Součástí doprovodného programu jsou i exhibiční výjezdy, do kopce se vydají i děti v běhu a program zakončí večerní diskotéka v místním kulturním domě.

22. září 2017
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