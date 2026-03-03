Kriminalisté dopadli zloděje historických motocyklů, Péráka či Kývačku dál hledají

Autor:
  15:49
Kriminalisté už vědí, kdo před měsícem ukradl šest historických motocyklů z Olešníka na Českobudějovicku. Z krádeže obvinili dva muže, kteří už za sebou mají pestrou trestnou minulost. Zatím ale není jasné, kde motocykly známé jako Pérák, Kývačka či Pionýr skončily.
Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60. letech 20. století. | foto: Policie ČR

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....
Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....
Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....
Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....
5 fotografií

Na začátku února pachatelé odcizili celkem šest kompletně zrenovovaných motocyklů značky Jawa v hodnotě přibližně jednoho milionu korun.

„Kriminalisté po měsíci dopadli dva zloděje. Oba jsou z Českobudějovicka a oba už mají zkušenost nejen s majetkovou trestnou činností, ale také s trestnými činy souvisejícími s návykovými látkami,“ upozornila jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

„První pachatel (ročník narození 1984) má na svědomí také krádež pánského jízdního kola v jednom bytovém domě v Českých Budějovicích z konce prosince loňského roku. Na odcizení historických motocyklů se dohodl ještě s dalším mužem (nar. 1989),“ informovala mluvčí.

Zrestaurované historické motocykly se nacházely na soukromém pozemku pod pergolou v Olešníku na Českobudějovicku. Jednalo se o červené stroje vyrobené v 50. a 60. letech 20. století, typ Pérák, Panelka, Kývačka, Pionýr a Pařez.

Zloděj ukradl šest historických motorek Jawa. Majitel vypsal odměnu

Čtvrtého února se dvojice vydala osobním vozidlem značky Opel do obce, kde vyjmenované stroje ukradla. „Muži všechny motocykly odcizili, naložili do přistaveného automobilu a odvezli na dosud nezjištěné místo,“ upozornila Schwarzová. Ani jeden z dvojice jejich aktuální adresu nesdělil.

Kriminalisté oba muže obvinili po necelém měsíci v pondělí 2. března z trestného činu krádeže. Mladší pachatel je stíhaný na svobodě. V případě staršího pachatele kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby.

Policie každopádně dál žádá veřejnost o poskytnutí jakýchkoliv informací, které by vedly k nalezení historických motorek. Kdo by měl nějakou zprávu či poznatek, může volat na číslo 601 309 900 nebo přímo na linku 158.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Zavřená ulice u nemocnice i dva zbourané mosty. Budějovice čeká dopravní šílenství

Most je součástí zásadního dopravního městského okruhu.

Řidiči v Českých Budějovicích by si měli dobře zapamatovat termín 7. dubna. V ten den totiž přestane fungovat část městského okruhu v Mánesově ulici kvůli stavbě nového mostu přes Malši. Vytíženou...

Opilý řidič přejel chodce ležícího na silnici. Lidé ho nestihli zvednout

Opilý řidič přejel chodce ležícího na vozovce. Tragická nehoda se stala na...

Muž nepřežil nedělní nehodu na Jindřichohradecku. Nejdřív upadl na vozovku, ze které se ho snažili zvednout dva lidé. Náhle z kopce přijelo auto, které ležícího muže přejelo. Jeho řidič nadýchal 0,6...

Zastupiteli v Hluboké žhář zapálil auto. Může to mít politický důvod, míní

Premium
Oheň se rychle rozšířil a auto celé shořelo. (25. února 2026)

Neznámý pachatel v noci v Hluboké nad Vltavou zapálil osobní auto městského zastupitele Martina Vebera u jeho domu. Jedno vozidlo kompletně shořelo, druhé je částečně poškozené. Policie věc podle...

Kriminalisté dopadli zloděje historických motocyklů, Péráka či Kývačku dál hledají

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Kriminalisté už vědí, kdo před měsícem ukradl šest historických motocyklů z Olešníka na Českobudějovicku. Z krádeže obvinili dva muže, kteří už za sebou mají pestrou trestnou minulost. Zatím ale není...

3. března 2026  15:49

Jediná záchytka s pěti lůžky na celý kraj nestačí. Opilci končí v nemocnicích

Záchytná stanice je postavená tak, aby tam pacienti měli co nejmenší možnost si...

Celkem pět lůžek. Takovou kapacitu pro dospělé pacienty má protialkoholní záchytná stanice v Českých Budějovicích. V kraji je jediná, proto se do ní sváží opilci z celých jižních Čech. Lůžka nezřídka...

3. března 2026  12:08

Půl století starou knihovnu čeká oprava, dříve to bylo muzeum dělnického hnutí

Stará a nová. Větší budova vlevo sloužila původně jako muzeum a čeká ji...

Nejdříve to bylo Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, po sametové revoluci ale začalo sloužit jako největší sídlo Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Teď stavení čeká...

3. března 2026  8:58

Podezřelý z vražd skončil s traverzou v přehradě. Kniha líčí brzy promlčený případ

Bývalý kriminalista Václav Hýsek a spisovatel a novinář Pavel Pechoušek...

Po bestselleru o jihočeských vraždách přicházejí autoři, bývalý kriminalista Václav Hýsek a publicista Pavel Pechoušek, s druhým dílem. Popisují v něm dva případy, u nichž byli pachatelé dopadeni....

2. března 2026  16:55

Kraj nestíhá spustit nový dopravní systém, bude fungovat až od července

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

V lednu 2026 oznámí ceny, otestují aplikaci a od dubna naplno spustí integrovaný dopravní systém s novými jízdními řády, které mají zajistit lepší návaznost a také více spojů. I jižní Čechy, jako...

2. března 2026  13:33

Opilý řidič přejel chodce ležícího na silnici. Lidé ho nestihli zvednout

Opilý řidič přejel chodce ležícího na vozovce. Tragická nehoda se stala na...

Muž nepřežil nedělní nehodu na Jindřichohradecku. Nejdřív upadl na vozovku, ze které se ho snažili zvednout dva lidé. Náhle z kopce přijelo auto, které ležícího muže přejelo. Jeho řidič nadýchal 0,6...

2. března 2026  9:09

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Novými jihočeskými památkami jsou cihlová škola i vodojem navržený Kotěrou

Buddhistická jurta je v Třeboni pod bývalou vodárenskou věží. Tu v roce 1909...

Národní památkový ústav (NPÚ) představil pět jihočeských objektů, které se ve druhé polovině loňského roku dostaly na seznam kulturních nemovitých památek. Patří mezi ně budova základní školy v...

1. března 2026  10:59

Na Českokrumlovsku se zřítil malý vrtulník, rakouský pilot si poranil ruku

Havárie jednomístného vrtulníku u Kaplice na Českokrumlovsku (28. února 2026)

Jednomístný vrtulník se před sobotním polednem zřítil nedaleko osady Stradov u Kaplice na Českokrumlovsku. Stroj pilotoval třiasedmdesátiletý Rakušan, který z havárie vyvázl s poraněnou rukou. Nikdo...

28. února 2026  13:07,  aktualizováno  13:41

Z psychologa hoteliérem. Studnička opravuje lázničky, aby v nich pořádal kurzy

Milan Studnička upravuje Tereziiny lázničky na pobyty pro klienty projektu...

Milan Studnička upravuje Tereziiny lázničky na Českobudějovicku na pobyty pro klienty projektu Dovychovat. V první fázi se chce pustit jen do základních oprav. Do budoucna však plánuje i větší...

28. února 2026  12:48

Nejlepší univerzitní tým by v lize vládl. Volejbalista o unikátním angažmá na Havaji

Premium
Filip Humler si na Havaji užil univerzitní volejbal. (25. února 2026)

Mohl nadále pracovat jako manažer pro velký hotelový řetězec na Havaji, šestadvacetiletý Filip Humler z Českých Budějovic si však po čase zvolil jinou dráhu. Bývalý volejbalista se po sedmi letech se...

27. února 2026

Volejbalový pohár získají Šelmy, nebo Prostějov. Kluby z Čech končí

Prostějovské libero Tereza Slavíková přihrává podání ostravských volejbalistek.

Ve finále Českého poháru volejbalistek se utkají favorizované Šelmy Brno a rekordmanky s deseti trofejemi z Prostějova. Šelmy, které domácí pohár zatím nikdy nezískaly, potvrdily roli lídra extraligy...

27. února 2026  18:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.