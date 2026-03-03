Na začátku února pachatelé odcizili celkem šest kompletně zrenovovaných motocyklů značky Jawa v hodnotě přibližně jednoho milionu korun.
„Kriminalisté po měsíci dopadli dva zloděje. Oba jsou z Českobudějovicka a oba už mají zkušenost nejen s majetkovou trestnou činností, ale také s trestnými činy souvisejícími s návykovými látkami,“ upozornila jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
„První pachatel (ročník narození 1984) má na svědomí také krádež pánského jízdního kola v jednom bytovém domě v Českých Budějovicích z konce prosince loňského roku. Na odcizení historických motocyklů se dohodl ještě s dalším mužem (nar. 1989),“ informovala mluvčí.
Zrestaurované historické motocykly se nacházely na soukromém pozemku pod pergolou v Olešníku na Českobudějovicku. Jednalo se o červené stroje vyrobené v 50. a 60. letech 20. století, typ Pérák, Panelka, Kývačka, Pionýr a Pařez.
Zloděj ukradl šest historických motorek Jawa. Majitel vypsal odměnu
Čtvrtého února se dvojice vydala osobním vozidlem značky Opel do obce, kde vyjmenované stroje ukradla. „Muži všechny motocykly odcizili, naložili do přistaveného automobilu a odvezli na dosud nezjištěné místo,“ upozornila Schwarzová. Ani jeden z dvojice jejich aktuální adresu nesdělil.
Kriminalisté oba muže obvinili po necelém měsíci v pondělí 2. března z trestného činu krádeže. Mladší pachatel je stíhaný na svobodě. V případě staršího pachatele kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby.
Policie každopádně dál žádá veřejnost o poskytnutí jakýchkoliv informací, které by vedly k nalezení historických motorek. Kdo by měl nějakou zprávu či poznatek, může volat na číslo 601 309 900 nebo přímo na linku 158.