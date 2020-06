Motorkáři se předváděli v centru Modravy, nedovoleně obsadili křižovatku

Incident se stal v sobotu v centru obce Modrava, která je oblíbeným turistickým cílem a v letních měsících se tam pohybuje spousta lidí.

Podle starosty Antonína Schuberta dorazilo ke křižovatce silnice třetí třídy a místní komunikace zhruba čtyřicet motorkářů a na místě zastavili.

„Předváděli tu své dovednosti. Dělali kruhy na silnici, jezdili po předním nebo zadním kole, omezení rychlosti v obci jim nic moc neříkalo,“ říká Schubert.

Podle jeho slov byla na místo přivolána policie kvůli zřejmému porušení předpisů provozu, ovšem než stihla dorazit, skupina už byla pryč.

„Křižovatka je sice přehledná, ale jasně na silnici vytvořili překážku. Navíc byli neslušně hluční,“ podotýká starosta.

Na situaci upozornila Správa NP Šumava na Facebooku. „Motorkáři, přijeďte na výlet do Národního parku Šumava, ale nedělejte tady to, co byste nedělali třeba v ulici, kde bydlíte. Vaši sousedi by vám také nepoděkovali. Obyvatelé a ostatní návštěvníci - jak lidi, tak zvířata, o vaše kaskadérské výstupy opravdu nestojí,“ okomentovali správci incident.

Zároveň předají záznam Policii ČR a budou žádat o zvýšení dohledu na šumavské silnice.

Jako největší problém motocyklů na Šumavě se jeví jejich hlučnost. „Když se z Modravy někdo rozjede velkou rychlostí k Filipově Huti, rozléhá se po okolí randál, který do národního parku určitě nepatří,“ podotýká starosta.

„Kvůli hluku nebo podobnému incidentu jsou na Šumavě stále více slyšet hlasy, které žádají omezení pro motorkáře, například hlukové,“ upozorňuje i mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Takové omezení v poslední době zavedli Rakušané na některých silnicích v Tyrolsku. Na vybrané úseky nesmí vjet motorky, které jsou hlasitější než 95 decibelů. Za porušení hrozí pokuta až 220 eur.