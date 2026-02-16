Zloděj ukradl šest historických motorek Jawa. Majitel vypsal odměnu

  15:45
Českobudějovičtí kriminalisté řeší krádež šesti kompletně zrenovovaných historických motocyklů tovární značky Jawa. Majitel vyčíslil škodu na zhruba milion korun a za poskytnutí informací, které povedou k dopadení pachatele či pachatelů, nabízí odměnu sto tisíc korun.
Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60. letech 20. století. | foto: Policie ČR

Krádež nablýskaných veteránů se odehrála 4. února v obci Olešník. Jednalo se o červené motocykly vyrobené v 50. a 60. letech 20. století.

Stroje jsou bez registračních značek a s nezjištěnými výrobními čísly. Motocykly jsou známé pod jmény Pérák, Panelka, Kývačka, Pionýr a Pařez.

„Kriminalisté pátrají po pachateli či pachatelích, kteří mají tento skutek na svědomí. Zároveň se obrací na veřejnost a sdělovací prostředky s žádostí o spolupráci,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Z nostalgie ukradl veterána, pak ho prodal kriminalistům

Majitel nabízí odměnu ve výši 100 tisíc korun za poskytnutí informací, které povedou k vypátrání těchto vzácných stojů.

„Pokud máte o ukradených motocyklech, jejichž fotografie zveřejňujeme, jakékoliv informace, volejte na 601 309 900 nebo přímo na linku 158,“ upřesnila mluvčí.

„To bude ostuda.“ Pavel se na olympijském festivalu předvedl i v hokejové exhibici

Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu zahrál také hokej. (11. února...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládl setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si...

Bouřlivé přivítání pro zlatou Maděrovou. Na festivalu čepovala pivo, dostala i dort

Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Stovky fanoušků vítaly na olympijském festivalu v Českých Budějovicích zlatou medailistku Zuzanu Maděrovou. Snowboardistka tam zůstane i celé úterý, aby si užila radostné chvilky se svými příznivci....

Zelený led na Lipně byl vidět i z vesmíru, zachytila ho družice Copernicus

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

O neobvyklém jevu ve vodní nádrži Lipno informovali na začátku ledna vědci z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Zamrzlá hladina přehrady se zbarvila do zelena, důvodem byla...

Se synem zabil tři lidi. Vrah z Litvínovic je po 20 letech vězení v rakouské detenci

Ladislav Pacovský a jeho syn John dostali u soudu 25 a 11 let. Otec původně...

Ladislav Pacovský, který podle soudu v roce 2003 se svým synem zavraždil v Litvínovicích u Českých Budějovic tři lidi, je nyní v zabezpečovacím zařízení v Rakousku. Pacovskému soud uložil za vraždy...

Rysům se na Šumavě daří. Fotopasti zachytily téměř třicítku dospělých jedinců

Snímek rysa, kterého zachytila fotopast.

Na Šumavě a v Bavorském lese žije druhý největší počet rysů od roku 2009, kdy tam správci parků ve vymezeném území provádí monitoring. Také tam zaznamenali největší počet mláďat. Tyto výsledky podle...

Rakouské větrníky nechceme, bouří se část lidí z Pohoří na Šumavě i vědci

Ilustrační snímek

Mohutný větrný park zamýšlí rakouský investor nedaleko hranice s Českem. Podle záměru půjde o 19 stožárů podél území, jež sousedí s katastry obce Pohorská Ves na Novohradsku. Stožáry s turbínami mají...

16. února 2026  13:52

O titul Divadlo roku usiluje poprvé to Jihočeské. Je to výjimečné, ví ředitelka

Hlavní budova Jihočeského divadla stojí na břehu Malše.

Pražské Divadlo Na zábradlí, dále ostravské Petra Bezruče a Jihočeské z Českých Budějovic. To jsou tři kulturní instituce nominované na titul Divadlo roku ve 34. ročníku této ankety, do které se...

16. února 2026  9:28

Z rybníků u sídliště k medailím. Krasobruslař Verner vypráví o kariéře i pobytu v USA

Na setkání do Masných krámů přišel Tomáš Verner v saku, ale v olympijském parku...

Bývalý krasobruslař Tomáš Verner vypráví o svých začátcích, kariéře i pobytu ve Spojených státech. Můžete ho v těchto dnech potkat v plném zápalu pro sport a učení na českobudějovickém výstavišti. V...

15. února 2026  9:44

Zastropování cen energií zastavilo vlnu zateplování, říká šéf firmy vyrábějící izolace

Martin Trešl je jednatelem českého zastoupení společnosti Austrotherm. Rakouská...

Měli bychom sanovat a zateplovat objekty troj až čtyřnásobně rychleji než nyní, tvrdí Martin Trešl, šéf českého zastoupení rakouského Austrothermu, který vyrábí izolační materiály. „Zásadní problém...

14. února 2026  6:39

Hvězdy curlingu na olympijském festivalu: Teď budeme mít terč na zádech, říkají

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli...

Ve středu se vrátili z Itálie. Dali si den volna a v pátek vyrazili za fanoušky na olympijský festival v Českých Budějovicích. „Vystoupili jsme z auta a půl hodiny jsme se jen fotili,“ líčí...

13. února 2026  16:34

Macinka chce národní parky vyhladovět, líčí aktivista. Škrty nejvíce zasáhnou Šumavu

Jezero Laka je nejmenší a nejvýše položené na Šumavě.

Nástup nové vlády přináší horší časy pro národní parky a pro ochranu přírody v nich. Podle návrhu rozpočtu státu přijdou o značnou část peněz na provoz od ministerstva životního prostředí....

13. února 2026

Pokuta pro Protivín platí, rozhodl soud. Město rozdělilo zakázku na dvě menší

U českobudějovické soudu stáli proti sobě protivínský starosta Jaromír Hlaváč...

Nejvyšší správní soud (NSS) definitivně potvrdil pokutu 120 tisíc korun, kterou v roce 2023 vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) jihočeskému městu Protivín na Písecku. Veřejnou zakázku...

13. února 2026  11:40

Stát si chce přisvojit čistý zisk z radarů. Jihočeská města nesouhlasí

Ihned po zavedení úsekového měření rychlosti se provoz ve Srubci o poznání...

Peníze z radarů mají v budoucnu směřovat do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Měření radary by nemělo být šedou zónou podnikání, říká ministerstvo dopravy. Obce oponují, že nejde o...

13. února 2026  8:59

Starosta skončil kvůli střetu zájmů. V žádném však nebyl, tvrdí teď posudky

Jindřich Bláha (nezařazený, zvolený za ODS) skončí k 31. lednu ve funkci...

Střet zájmů nyní už bývalého starosty Soběslavi na Táborsku Jindřicha Bláhy (Naše Česko) nenastal. To je závěr tří posudků, které zveřejnil kontrolní výbor města v zápisu z posledního jednání. Bláha...

12. února 2026  16:48

Nemocnici Pelhřimov načas povede bývalý ředitel. Lékaři slíbili stažení výpovědí, říká

Starosta Jindřichova Hradce a budoucí dočasný ředitel nemocnice v Pelhřimově...

Nemocnici v Pelhřimově, jejíž ředitel Radim Hošek rezignoval, povede její bývalý ředitel a nynější starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Rozhodli o tom radní Kraje Vysočina. Ve funkci bude...

12. února 2026  13:55,  aktualizováno  15:52

Byl jsem z jednání zlomený, říká brankář Andrew. Největší fanynka je nadšená

Oliver Velich se snaží prostřelit českobudějovického brankáře Colina Andrewa.

Více než měsíc se táhla jednání o jeho přestupu. Chvíli už to vypadalo, že odejde. Pak zase změna. „Byl jsem z toho už zlomený,“ líčí jednadvacetiletý brankář. Colin Andrew nakonec zamířil z Českých...

12. února 2026

