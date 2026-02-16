Krádež nablýskaných veteránů se odehrála 4. února v obci Olešník. Jednalo se o červené motocykly vyrobené v 50. a 60. letech 20. století.
Stroje jsou bez registračních značek a s nezjištěnými výrobními čísly. Motocykly jsou známé pod jmény Pérák, Panelka, Kývačka, Pionýr a Pařez.
„Kriminalisté pátrají po pachateli či pachatelích, kteří mají tento skutek na svědomí. Zároveň se obrací na veřejnost a sdělovací prostředky s žádostí o spolupráci,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Majitel nabízí odměnu ve výši 100 tisíc korun za poskytnutí informací, které povedou k vypátrání těchto vzácných stojů.
„Pokud máte o ukradených motocyklech, jejichž fotografie zveřejňujeme, jakékoliv informace, volejte na 601 309 900 nebo přímo na linku 158,“ upřesnila mluvčí.