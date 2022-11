Oprava za 250 milionů na rok zavře důležitý most v Týně nad Vltavou

Pro obyvatele města půjde o zcela zásadní událost. „Příští rok nás čeká hodně starostí s dopravou. Věřím, že do projektu rekonstrukce mostu se nedostanou problémy jako s horkovodem z temelínské elektrárny,“ doufá nový starosta města Karel Hladeček (ProTejn).

Jihočeský kraj chce takzvaný Nový most nechat zrekonstruovat v co nejrychlejším tempu. Pro osobní dopravu do 3,5 tuny vybuduje náhradní provizorní přemostění. Nákladní auta čeká celkem náročná objížďka, mosty přes Vltavu v lokalitě prostě chybí. Železný most bude dál sloužit pro cyklisty či pěší a také pro integrovaný záchranný systém.

„Harmonogram do konce roku 2023 chceme dodržet, protože od rekonstrukce mostu se odvíjí další záměry kolem vodní cesty,“ uvádí náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák.

Na most má kraj vyčleněných 250 milionů korun, další stovky milionů budou stát úpravy nedalekého Železného mostu, nové vývaziště pro lodě nebo stání pro lodě za městem u čističky odpadních vod. V tomto případě se uvažuje i o nákladní lodní dopravě při dostavbě reaktorů v Temelíně.

Stání pro lodě včetně zázemí pro cestující se plánuje právě pod rekonstruovaným novým mostem. Podle starosty Hladečka se zde počítá s informačními tabulemi, cyklostezkou, místem k odpočinku a dalším zázemím. Všechny služby budou veřejné, to znamená, že je mohou využít i místní obyvatelé.

Asi o kilometr dále po proudu chce Ředitelství vodních cest (ŘVC) postavit na levém břehu další stání pro lodě, které bude řešené jako servisní. Bude tu čerpací stanice pohonných hmot, odběr odpadů, sklad, servisní dílna a mostový jeřáb o nosnosti tisíc tun s příjezdovou cestou. Sloužit má k nakládání a vykládání i celých plavidel.

Klid naruší lodě a turisté

Záměr se v těchto dnech objevil na úřední desce a může se k němu vyjadřovat veřejnost i instituce. Podle města je v souladu s územním plánem. Ačkoliv o záměrech ŘVC město dlouhodobě ví, stále ještě nemá vyřešenou přestavbu Železného mostu. Už přes rok trvají dohady o technických detailech projektu.

Po veřejných projednáváních a peticích zastupitelé souhlasili, že cenný most vedený jako technická památka, bude částečně zdvihací, aby pod ním mohly podplouvat větší výletní lodě. Zatím se však nepodařilo určit, jak se přeloží energetické sítě pod ním. Město trvá na jejich novém vedení v kolektoru. ŘVC naopak hledá co možná nejlevnější řešení.

Zatím stále platí dřívější vyjádření zástupce ředitele ŘVC Jana Bukovského, že způsob přeložení inženýrských sítí je stále otevřený. „Nové vedení města souhlasí s názorem našich předchůdců, že nejlepší by byl kolektor. Určitě o tom budeme brzy jednat, ale teď je aktuální hlavně rekonstrukce nového mostu,“ míní starosta Hladeček.

Projekty související se splavněním řeky přinesou Týnu nad Vltavou zájem turistů, ale pro část místních to bude znamenat konec tradičního poklidu.

Podle prognóz ŘVC bude městem do deseti let proplouvat ročně 250 osobních lodí a na pět tisíc malých plavidel. Provoz možná přinese i konflikty mezi místními obyvateli a rekreanty. Z tohoto důvodu město například odmítlo projekt laguny vyčleněné pro koupání. Riziko střetnutí lodí s plavci a jejich následné zranění by bylo příliš velké.

Podle místních už dnes některé motorové čluny překračují povolenou rychlost a jsou nebezpečné pro lidi na břehu. Na dodržování pravidel má dohlížet policie.