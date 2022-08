O dalším mostu přes Vltavu se jen mluví, ale lidé z okolí už jsou proti

Most přes Malši u oblíbené lokality Malý jez neměl před lety šanci na stavbu. V petici ho odmítlo 4,5 tisíce obyvatel. O pár roků později odpor občanů zastavil plány na most přes Vltavu, který by ústil u nemocnice. A teď je tady třetí návrh. Přemostění Vltavy, tentokrát s vyústěním v nedaleké Papírenské ulici.

Tři projekty prakticky v jedné lokalitě na jihu Českých Budějovic. A i do třetice se už na samotném začátku objevuje odpor části obyvatel, kteří si stavbu nepřejí. Mají obavy z dopravní zátěže i zhoršení životních podmínek.

MF DNES na to upozornila už v lednu, když Jihočeský kraj s městem oznámily, že se k plánům vracejí.

Na konci července vznikl spolek Za klidnou Papírenskou. Jeho zástupci tento týden poslali otevřený dopis hejtmanovi Martinu Kubovi a jihočeským zastupitelům, kde se ptají na pravý účel projektu.

„Ano, stavba je vedená v platném územním plánu, ale to přeci neznamená, že musí být vybudovaná,“ píše mimo jiné spolek.

„Most poškodí doposud klidnou část Rožnova“

MF DNES má dopis k dispozici. Stojí v něm také, že je v Papírenské v Rožnově školka a celkově je tato oblast klidná. Naopak opodál jsou velmi vytížené silnice, které přivedou dopravní zátěž. Na opačném konci se má komunikace napojit na výpadovku na Krumlov u Litvínovic.

„Důvod pro tuto aktivitu je jednoduchý, budeme se snažit zabránit stavbě. Už dnes jsou Lidická třída a ulice B. Němcové hodně zatížené dopravou. Když sem bude směřovat most přes Vltavu, bude situace ještě mnohem horší. Navíc to poškodí doposud klidnou část Rožnova,“ argumentuje Jana Machoňová, zakladatelka spolku, která v místě žije.

Zástupci kraje na otevřený dopis reagovali. „Propojení silnice I/3 a Lidické třídy jsou nyní na samém počátku,“ píše mimo jiné Andrea Tetourová, vedoucí krajského odboru dopravy. A rovnou přislíbila osobní schůzku s hejtmanem.

Ten se k celé věci MF DNES také vyjádřil. „Určitě se potkáme. Chápu, že tato aktivita vznikla, a budeme to společně řešit. Není třeba se vlamovat do dveří, které jsou otevřené,“ vzkazuje Martin Kuba.

Podle něj je ale stavba dalšího mostu přes Vltavu v Českých Budějovicích velmi důležitá.

„Také proto jsme se k tomuto projektu vrátili, pro vnitroměstskou dopravu je zásadní. Stačí se podívat, co se stane, když je na nějakém jiném mostě nehoda nebo omezení. Doprava okamžitě kolabuje,“ připomíná.

Další propojení přes řeku chybí, řekl primátor

V souvislosti s tím zástupci spolku zmiňují také jižní tangentu, tedy silnici, která právě roste na jihu Budějovic od výpadovky na Krumlov směrem k budoucí dálnici D3 u Roudného. „Odkloní tranzitní dopravu a částečně změní i vnitroměstskou situaci v Českých Budějovicích. Nabízí se tedy další otázka, jaký druh dopravy bude jezdit přes nový most,“ ptá se spolek Za klidnou Papírenskou.

Kuba je i tak o důležitosti právě pro vnitroměstskou dopravu přesvědčený. „Ale o tom všem se budeme bavit. Navíc je před námi celá řada kroků, příprava dokumentací pro získání mnoha povolení a tak dále,“ upozornil.

Projekt má i podporu vedení radnice. „Loni se při omezeních a uzavírkách na jižním okraji města ukázalo, jak silné bylo přetížení dopravou například na Mánesově či na příjezdu do Budějovic od Litvínovic. Je vidět, že alternativní propojení přes řeku chybí,“ reagoval před časem primátor Jiří Svoboda.

Radnice schválila memorandum a spolupracuje na projektu s krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). V minulosti už vznikly studie, které se touto stavbou zabývají. Dohoda je podle Svobody taková, že hejtmanství vyhlásí soutěž na zpracování projektu a Budějovice s ŘSD se budou na akci podílet.

„U podobných staveb je to většinou tak období deseti let, než se začne stavět nebo je hotovo,“ podotkl nedávno náměstek primátora Juraj Thoma. Prozatím tak není stanovený přesný harmonogram. I on potvrdil, že vybudování mostu umožňuje stávající i budoucí územní plán.