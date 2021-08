Lékař koupil most, aby ho zachránil. V nejhorším pod ním budu bydlet, říká

Postáváme před mostem Prefa v Loučovicích. Dál pokračovat nemůžeme, protože je už několik měsíců zavřený. Na obou jeho koncích stojí značky se zákazem vstupu.

Umístil je sem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který most před měsícem doslova za pakatel prodal v elektronické aukci soukromému majiteli.

„Když jsem stál u vývěsky a viděl jsem tu dražbu, která začínala na jedné koruně, tak jsem si řekl, že ho musím koupit a pokusit se o jeho záchranu,“ říká nový majitel Prefy Eduard Benc, loučovický lékař a zastupitel.

Je místní, takže most i jeho okolí zná už od mládí, nedaleko bydlí jeho matka.

„Také jsem nechtěl, aby nakonec připadl do špatných rukou, což se klidně mohlo stát, protože vyhlašovací cena byla absurdní, most si mohl koupit opravdu kdokoli. I když chápu pohnutky úřadu, tak tohle od něj bylo nezodpovědné,“ zdůrazňuje Benc.

K přístupu úřadu se v minulosti kriticky vyjadřoval i loučovický starosta Jan Kubík. Obával se, že by most mohl koupit recesista nebo někdo, kdo by na něm chtěl třeba vybírat mýtné.

On i místní obyvatelé si mohou oddychnout, nový majitel takové úmysly nemá. „Zkusím teď udělat veřejnou sbírku a oslovit nějaké soukromé subjekty, které by s financováním opravy pomohly, sám takové finance dohromady nedám,“ nastiňuje Benc.

Oprava bude za miliony

Rekonstrukce mostu podle něj bude stát miliony korun. „Odhad z loňska je, že by zprovoznění mohlo vyjít zhruba na osm milionů, ale ceny stavebních materiálů se od té doby rapidně zvedly, což se nepochybně projeví,“ uvažuje.

V současnosti plánuje mimo jiné založit webové stránky, na nichž bude informovat veřejnost o veškerém dění a jejichž prostřednictvím budou moci lidé na opravy také přispět.

V dohledné době je pak Bencovým cílem most zprovoznit alespoň pro pěší a cyklisty. Nejprve však musí celou stavbu nechat znovu důkladně zkontrolovat statikem. Až bude mít jeho vyjádření a posudek, tak by chtěl most otevřít pro nízkotonážní dopravu.

„To znamená pro chodce, cyklisty a vozidla do 3,5 tuny. Osobně si myslím, že by to neměl být problém, ale jakékoli kroky podniknu, až budu mít v ruce statický posudek,“ má jasno Benc.

Značky stály více než most, přišly na 30 tisíc

Největší problém tkví podle něj ve zrezlé vnitřní konstrukci. Do mostu zatéká popraskaným vnějším pláštěm a nosná lana uvnitř jsou ve špatné kondici.

„Jsou porušené drenážní odvodné systémy, musí se tedy udělat hydroizolace, to je patrné už na první pohled. Když seženu firmu, která to bude schopná udělat, chtěl bych to mít do zimy hotové,“ naznačuje.

Uzavírka mostu, který se nachází na konci lipenské přehrady, nijak vážně nekomplikuje provoz v oblasti. Přímo v Loučovicích řidiči přejedou řeku po jiném mostě.

Benc nakonec most koupil za kuriózních pět tisíc a jednu korunu. To však nebyla jediná investice, kterou musel do objektu hned zpočátku vložit.

„Jelikož je most zavřený a nepřístupný, tak na něm ÚZSMV nechal instalovat zákazové cedule, ty však nebyly součástí prodeje. Úřad mě poté kontaktoval s tím, jestli tady chci cedule nechat, nebo si je mají odvézt. Samozřejmě jsem řekl, že bych je rád zachoval. Musel jsem si je ale odkoupit za 30 tisíc korun,“ podotkl.

Ačkoli prodej mostu budil mezi lidmi pozornost, vážných zájemců prý moc nebylo. „Přihazovalo se po tisícikorunách, takže z výsledné ceny usuzuji, že nás bylo málo. Myslím si, že si přihazující přede mnou přál, aby ho někdo přehodil a most nemusel koupit on,“ žertuje Benc.

Vlastnictví mostu může na první pohled vypadat jako úsměvná kuriozita, pojí se s tím však mnoho povinností a především velká zodpovědnost. Bence například nedávno kontaktovali pořadatelé závodu ve vodním slalomu, který se tam na Vltavě jezdí, s tím, zdali by bylo možné povolit divákům vstup.

„Rád bych to udělal, ale nemohu si to vzít na svědomí, co kdyby se někomu něco stalo. Šlo by to pak za mnou. Navíc cítím, jak moje kroky bedlivě sledují místní, zkrátka zjišťuji, že vlastnit most je velká zodpovědnost,“ konstatuje.

Prefa však není Bencova první loučovická nemovitost, kterou se rozhodl zachránit. Před několika lety koupil vilu rodiny Poráků, kterou opravuje svépomocí a plánuje se do ní i s rodinou přestěhovat. K tomu ale prý povede ještě dlouhá cesta.

To platí i v případě mostu, s nímž jej nyní čeká mnoho starostí. Zatím však lékař zůstává plný optimismu. „Spousta lidí bydlí pod mostem, takže když už bude nejhůř, tak mohu alespoň bydlet pod svým vlastním,“ vtipkuje.