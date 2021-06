Most u Lipna úřad prodal za 5001 korun. Snad to není recese, děsí starostu

„Most pro nás byl dlouhodobě nepotřebným, proto jsme se ho snažili předat dál. Opakovaně jsme ho bezúplatně nabízeli okolním obcím, Jihočeskému kraji nebo společnosti ČEZ, která má v jeho blízkosti svou elektrárnu. Nikdo o něj však neprojevil zájem, proto jsme se rozhodli přistoupit k aukci, která úspěšně skončila,“ informovala mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Michaela Tesařová. Zprávu jako první přinesla ČTK.

Prozradit jméno vítěze a tedy i majitele mostu však odmítla. „Z důvodu ochrany osobních údajů to není možné a jediné, co mohu prozradit je to, že se jedná o fyzickou osobu,“ uvedla Tesařová.

Nyní bude následovat standardní postup, kdy úřad nejprve vyzve vítěze aukce k podpisu kupní smlouvy a následně k zaplacení kupní ceny. Jakmile bude částka uhrazena, tak se dotyčný stane novým majitelem mostu Prefa.

Místní obyvatelé a zástupci Loučovic se teď však obávají, co s důležitou dopravní stavbou nakonec bude. „Jsem zvědavý, co od toho ten člověk očekává, a nevím, jestli si uvědomuje všechny náležitosti, které jsou s vlastnictvím takové nemovitosti spojené, a to především velká zodpovědnost,“ podotkl starosta Loučovic Jan Kubík.

S přihlédnutím k velmi nízké konečné ceně podle něj hrozí, že by se mohlo jednat třeba o recesi. „Zdá se mi šílené, že se tak důležitá infrastruktura vůbec dostane do veřejné aukce. To mě zaráží,“ dodal Kubík.

V současnosti je most kvůli svému špatnému technickému stavu uzavřený. Místní tak musejí například při cestě na vlakové nádraží volit jinou cestu a jezdí přes obec.

„Horší, než to je teď, to snad být nemůže. Most je uzavřený a stejně ho nikdo nemůže využívat,“ uzavírá Kubík a doufá, že se brzy s novým majitelem spojí a celou věc spolu projednají.