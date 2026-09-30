Pražská je jedna z důležitých silnic ve městě. Oprava mostu u křížení se Strakonickou se plánovala už minimálně deset let, letos v první polovině dubna se do ní Ředitelství silnic a dálnic(ŘSD) konečně mohlo pustit.
Hlavním důvodem pro tuto akci byl nedostatečný prostor pro průtok vody v Dobrovodském potoce, což při vydatnějších deštích nebo povodňových stavech způsobuje vylévání potoka na okolní pozemky.
Jenže termín dokončení se nakonec nedaří dodržet. Když zástupci vedení města na jaře představovali všechny zásadní uzavírky v Budějovicích pro rok 2026, padl u mostu na Pražské termín 30. září. Už delší dobu bylo jasné, že to je nereálné. A třeba MHD počítala od začátku s výlukami až do konce října.
Teď to bude podle informací iDNES.cz někdy na začátku prosince. O novém harmonogramu ještě není definitivně rozhodnuto. Důvodem zdržení je zpoždění zahájení prací na přeložkách inženýrských sítí.
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Pro ŘSD staví most a provádí další úpravy sdružení firem MI Roads a Metrostav DS za 53 milionů korun bez DPH. „Součástí je také úprava koryta potoka v délce přes 150 metrů spočívající v úpravě svahů a jeho zpevnění,“ informoval Adam Koloušek, mluvčí ŘSD, které je investorem této akce.
Vzhledem k rozsahu plánovaných úprav je po dobu prací Pražská v těchto místech zcela uzavřená. Řidiči tak využívají objízdné trasy. Hlavní vede po ulicích Nádražní, Generála Píky a Okružní.
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Hodně se mluví také o další stavbě mostu v Mánesově ulici přes řeku Malši. Tam mají stavaři na práce ještě dva měsíce. I tady mnozí mluví o tom, zda se podaří vše dokončit včas.
Redakce iDNES.cz oslovila Jihočeský kraj jako investora celé akce a sdělení je takové, že se o včasném dokončení jedná a žádné nové termíny v souvislosti se zpožděním zatím oficiálně nepadly.
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