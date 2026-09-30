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Stavba mostu na Pražské v Budějovicích se zpozdí, otevřou ho nejspíš až v prosinci

Lukáš Marek
  9:48

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Stavba mostu přes Dobrovodský potok v Českých Budějovicích (19. září 2026) | foto: Lukáš Marek, MF DNES

Řidiči v Českých Budějovicích už delší dobu spekulovali o tom, že stavba mostu přes Dobrovodský potok nebude hotová včas. Teď už je to stoprocentní. Podle informací iDNES.cz bude hotovo pravděpodobně až v prosinci. Nepříjemná uzavírka u rušné křižovatky Pražské a Strakonické se tak protáhne zhruba o dva měsíce.

Pražská je jedna z důležitých silnic ve městě. Oprava mostu u křížení se Strakonickou se plánovala už minimálně deset let, letos v první polovině dubna se do ní Ředitelství silnic a dálnic(ŘSD) konečně mohlo pustit.

Hlavním důvodem pro tuto akci byl nedostatečný prostor pro průtok vody v Dobrovodském potoce, což při vydatnějších deštích nebo povodňových stavech způsobuje vylévání potoka na okolní pozemky.

Stavba mostu přes Dobrovodský potok v Českých Budějovicích (19. září 2026)
Stavba mostu přes Dobrovodský potok v Českých Budějovicích (19. září 2026)
Stavba mostu přes Dobrovodský potok v Českých Budějovicích (19. září 2026)
Tak vypadal původní mostek na Pražské třídě.
4 fotografie

Jenže termín dokončení se nakonec nedaří dodržet. Když zástupci vedení města na jaře představovali všechny zásadní uzavírky v Budějovicích pro rok 2026, padl u mostu na Pražské termín 30. září. Už delší dobu bylo jasné, že to je nereálné. A třeba MHD počítala od začátku s výlukami až do konce října.

Teď to bude podle informací iDNES.cz někdy na začátku prosince. O novém harmonogramu ještě není definitivně rozhodnuto. Důvodem zdržení je zpoždění zahájení prací na přeložkách inženýrských sítí.

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Pro ŘSD staví most a provádí další úpravy sdružení firem MI Roads a Metrostav DS za 53 milionů korun bez DPH. „Součástí je také úprava koryta potoka v délce přes 150 metrů spočívající v úpravě svahů a jeho zpevnění,“ informoval Adam Koloušek, mluvčí ŘSD, které je investorem této akce.

Vzhledem k rozsahu plánovaných úprav je po dobu prací Pražská v těchto místech zcela uzavřená. Řidiči tak využívají objízdné trasy. Hlavní vede po ulicích Nádražní, Generála Píky a Okružní.

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Hodně se mluví také o další stavbě mostu v Mánesově ulici přes řeku Malši. Tam mají stavaři na práce ještě dva měsíce. I tady mnozí mluví o tom, zda se podaří vše dokončit včas.

Redakce iDNES.cz oslovila Jihočeský kraj jako investora celé akce a sdělení je takové, že se o včasném dokončení jedná a žádné nové termíny v souvislosti se zpožděním zatím oficiálně nepadly.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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