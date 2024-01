Kraj představil podobu mostu přes Vltavu, který přivede auta do Rožnova

Jedni se těší, že se snadněji dostanou do nemocnice, nebo naopak rychleji opustí město. Druzí mají obavy, že nová stavba přiláká tisíce aut a výrazně zatíží celou lokalitu. Jihočeský kraj opět pokročil v přípravě mostu, který v Českých Budějovicích překlene řeku Vltavu, a silnice dál povede od Litvínovic směrem do Papírenské ulice v Rožnově.

Už jsou zpracované vizualizace, a pokud bude vše postupovat podle plánu, bude mít projekt příští rok stavební povolení a v roce 2026 by začaly samotné práce.

Hejtman Martin Kuba představil další detaily. „Díky jednání se zástupci papíren se nám podařilo najít řešení, kdy příjezd na nemocniční parkoviště bude už ulicí Thomayerova. Tím se odvede největší část dopravy, která bude do nemocnice směřovat z druhé strany řeky a nijak už nezatíží zbylý úsek Papírenské ve směru k Lidické ulici,“ popsal Kuba.

Na začátku ledna se opět setkal také s odpůrci stavby, kteří už dříve založili spolek Za klidnou Papírenskou. „Náš postoj je stále stejný. Měli jsme už asi tři společné schůzky. Ta lednová byla velmi informativní, a mohli jsme se tak s projektem více seznámit,“ reagoval předseda spolku Jaromír Šára.

Ocenil, že kraj zohlednil některé z připomínek, které k projektu dávali už v loňském roce, a zapracoval je do dokumentace. „V tomto ohledu se budeme dál snažit. Jinak ale stále opakujeme, že přínos této stavby pro dopravu může být sporný,“ podotkl Šára s tím, že je k dispozici i studie, která to potvrzuje.

Odpůrci mimo jiné upozorňují, že Lidická třída a ulice B. Němcové jsou hodně zatížené dopravou. Když bude směřovat most přes Vltavu do Papírenské a na Lidickou, bude situace ještě horší. Navíc to poškodí dosud klidnou část Rožnova.

Hejtman Kuba naopak vyzdvihuje přínosy plánované stavby. Úsek silnice poblíž Lidické bude uzavřený pro nákladní dopravu. To znamená, že se kamiony dostanou do papíren přes nový most a nebudou už najíždět přes Litvínovický most, Mánesovu a Lidickou třídu. A právě u křížení ulic Mánesovy a B. Němcové u Lidlu, kde je doprava přetížená, by mělo aut výrazně ubýt.

Přes Vltavu zatím vedou jen tři mosty

V projektu se počítá rovněž s vybudováním cyklostezky. „A tím, že se z Papírenské odstraní stávající vlečka, dojde k rozšíření profilu ulice a k úpravě křižovatky s Lidickou,“ doplnil hejtman.

Sdělil, že kraj se snaží vyjít vstříc požadavkům tamních obyvatel. „Myslím, že se to hodně povedlo. Připomínky byly věcné a pro nás je dobré, že ti lidé mají místní detailní znalost, takže společně hledáme i řešení detailů,“ upozornil Kuba. Ocenil, že i když na vše nemají stejné názory, tak jsou jednání věcná a korektní.

Zatímco část Rožnovských je proti, jiní most chtějí třeba i proto, že vznikne další trasa do nemocnice. V Rožnově bydlí například Zdeněk Řezáč, jenž chápe obavy obyvatel z Papírenské, kteří nyní žijí na velmi klidném místě.

„Na druhou stranu myslím, že to může být i dopravně výhodné. O projektu ale nemám tolik informací. Dostal se mi do schránky pouze leták, který informoval o petici, ale k tomu jsem se nepřidával,“ uvedl.

Faktem je, že České Budějovice jsou dopravně oddělené řekami na jedné a železnicí na druhé straně města. Přes Vltavu vedou do města jen tři mosty, a to je pro současný provoz velmi málo. Stačí například menší nehoda u Litvínovického mostu v Mánesově nebo u Diamantu na Strakonické a doprava kolabuje.

Už za několik let ale přibude další místo, kde překonat Vltavu. Na jaře by mělo být jasné, kdo vybuduje takzvanou severní spojku mezi kruhovou křižovatkou u Globusu a Pražskou třídou v Nemanicích. Její součástí je i most, práce by mohly začít do léta a v roce 2027 by tudy začala jezdit auta. Ze Strakonické by to mělo odvést až 20 tisíc aut denně.