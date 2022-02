Lávce přes Otavu u Písku hrozilo zbourání, nakonec ji zachrání kraj

Desítky tisíc lidí ročně, kteří přes lávku chodí, by po jejím rozebrání přišly o důležitou spojnici. Problém se však brzy vyřeší. Jihočeský kraj most převezme jako dar do svého vlastnictví.

Tedy pokud ve čtvrtek tento záměr schválí radní a po nich ještě zastupitelé, což by ale měla být jen formalita. „Našli jsme dohodu. Lávka je opravdu hodně využívaná,“ uznal náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák.

Je to skvělá zpráva pro všechny turisty, ale i místní, kteří stavbu dlouhou 150 metrů pravidelně využívají. Funguje pro ně už od roku 1969.

„Je to jediné a jedinečné místo, kde se potkávají cyklotrasy, jedna z nich i páteřní Otavská, pěší trasy (známá Sedláčkova stezka) a bez ní si turistiku severně od Písku lze jen stěží představit,“ zdůraznil Jan Vlášek, ředitel Nadace Jihočeské cyklostezky.

Těší ho, že se jemu a dalším lidem po několikaletém úsilí podařilo lávku zachránit před demolicí.

Její důležitost dokazuje i fakt, že je to jediné přemostění mezi Pískem a Zvíkovským Podhradím na úseku dlouhém 25 kilometrů.

„Díky pravidelné údržbě společnosti E.ON je ve velmi dobrém stavu. Nicméně není bezbariérová. To je z dnešního pohledu cykloturistiky, kdy více než třetina uživatelů má elektrokola, vadou na kráse,“ uvedl Vlášek.

Nadace už proto před časem zpracovala studii, jak lávku u Borečnice doplnit o nájezdovou rampu. Případné úpravy by stály několik milionů korun. Kraj podle něj každopádně získá zdarma dopravní stavbu, o kterou se sice bude muset starat, nicméně nový most podobného rozsahu by stál desítky milionů.

Na údržbě se navíc bude podílet i město Písek či nedaleká Čížová.

„Uhradíme polovinu nákladů na povinné mostní prohlídky, tu druhou Jihočeský kraj. Čížová bude zajišťovat běžnou údržbu kolem a udržovat přístupové cesty na levém břehu Otavy. Vrcovice zajistí totéž na pravém břehu,“ ujistila Petra Trambová, místostarostka Písku. Náklady na prohlídky lávky jsou ročně v řádu tisíců korun.

Plynové vedení už je po řekou

Mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák vysvětlil, proč lávce hrozilo odstranění.

„V roce 2019 jsme páteřní plynovod přesunuli pod dno řeky. Touto modernizací jsme zvýšili bezpečnost a plynulost dodávek pro zhruba 40 tisíc domácností. Tím se ale také změnila funkce lávky,“ popsal.

Z mostu se stala stavba, která je součástí veřejné dopravní infrastruktury. A distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, podléhá dozoru Energetického regulačního úřadu, takže nemůže vlastnit a provozovat zařízení, která nesouvisí s distribucí elektřiny a plynu.

„Lávka u Borečnice, postavená v roce 1969 primárně jako nosná konstrukce plynovodu, začala sloužit pro pěší až později na žádost tehdejších úřadů. Proto jsme ji také po přesunu plynovodu nabídli k bezplatnému převodu Jihočeskému kraji,“ upřesnil dále Šperňák.

E.ON pak ještě provedl změnu užívání, takže se z mostu stala dopravní stavba tak, aby byl převod pro kraj co nejsnazší. „Lávku předáváme ve stavu, kdy nebude vyžadovat v nadcházejících letech další větší investice,“ upozornil Šperňák.

Mimochodem historicky ještě před mostem fungoval v těchto místech na řece Otavě přívoz. Kromě významné evropské turistická trasy s názvem E10 (Sedláčkova stezka) tudy vede i Naučná stezka Od Ptáčkovny k Caisům či cyklotrasa Okolo Písku.