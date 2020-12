Odpůrci stavby mostu přes Malši žádají, aby byl navždy smazán z plánů

Byl to tehdy tak velký a vytrvalý odpor obyvatel Českých Budějovic, že si nakonec žádný politik netroufl dopravní stavbu dál prosazovat. Tisíce lidí podepsaných pod peticí se nakonec zasloužily, že přes oblíbenou lokalitu Malý jez u řeky Malše žádný most pro auta nevede.

Od té doby uplynulo už devět let, ale téma je nyní opět aktuální. Město České Budějovice připravuje nový územní plán (ÚP). A hraje se také o to, zda se v něm bude s touto stavbou, která je součástí takzvané jižní spojky, stále počítat.

Zástupci iniciativy Zachraňme Malák nechtějí nic ponechat náhodě a už poslali na radnici oficiální připomínku, aby se autoři plánu možným vyškrtnutím zabývali.

„Náš postoj se za ty roky nijak nezměnil. Myslíme si, že by tato stavba neměla být v novém ÚP ani jako rezerva. Prostor kolem Malého jezu by měl sloužit jako park. Je to cenné rekreační území a mnoho obyvatel si to velmi silně uvědomuje. Provoz aut tam určitě nepatří,“ reagoval Tomáš Mráz, který proti jižní spojce za iniciativu bojoval.

S připomínkou její autoři podali i vysvětlení, proč si myslí, že komunikace přes Malý jez nemá opodstatnění a narušuje potenciál lokality. Zpracovatelé návrhu ÚP se tím určitě budou zabývat.

To potvrdil i náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice), který má územní plán na starost. „Je to jeden z důležitých bodů. Já nyní samozřejmě nemohu předjímat, zda se ukáže, že už tuto stavbu ve městě nepotřebujeme,“ konstatoval Thoma.

Návrh zadání nového ÚP schválili zastupitelé 27. listopadu. V přípravné fázi dorazilo na radnici 261 připomínek, z toho jich bylo 240 od občanů. Mezi nimi právě i ta, která se týká Malého jezu. Finální podoba územního plánu má být dokončena v roce 2022.

Například bývalý náměstek primátora pro dopravu František Konečný (ANO) se domnívá, že už most přes Malši v této lokalitě není potřeba. „Tato část už není nutná. Důležitější je silniční spojení a přemostění Vltavy od Litvínovic směrem k Lidické třídě,“ uvedl Konečný.

I s tímto projektem však má část obyvatel problém a mnohým se nelíbilo, že by silnice měla vést kolem nemocnice ulicí L. B. Schneidera a ústit do přetížené B. Němcové. Další možností bylo vyústění dál od centra v Papírenské ulici, ale i to naráželo na odpor.

Podle Juraje Thomy bude kromě odborného průzkumu záležet i na tom, zda s jižní spojkou počítají dokumenty, které jsou nadřazené ÚP města. Na mysli měl Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Hejtmanství v tomto případě tlaku obyvatel ustoupilo už v roce 2011.

Exhejtman Jiří Zimola tehdy oznámil, že spojku z dokumentu vyřadí. „Veřejnost se nesouhlasně vyjadřovala k zařazení takzvané Jižní přeložky do zásad územního rozvoje, a proto jsme se rozhodli, že ji odtud vyjmeme. Ponecháme plně na městu České Budějovice, aby vedlo diskusi s lidmi a hledalo způsob řešení,“ řekl.

Jižní spojka je původně navržená od kruhové křižovatky v Litvínovicích, po novém mostě přes Vltavu a dále přes Lidickou, L. M. Pařízka a podél železniční tratě na Novohradskou.

Nové mosty přes Vltavu budou potřeba

Kraj se místo toho dlouhodobě soustředí na stavbu jižní tangenty, která povede dál od města a spojí výpadovku na Český Krumlov s budoucí dálnicí D3, její část bude například mezi Rožnovem a Včelnou. Stavba má začít příští rok.

Jisté je, že zpracovatelé návrhu ÚP Budějovic budou muset s nějakým dalším přemostěním především Vltavy počítat. Řeka je přirozenou bariérou a stávající počet mostů už dnešní dopravě nestačí. Litvínovický, Dlouhý i křižovatka s mostem na Strakonické jsou pravidelně přetížené.

V plánech pro krajské město tak v minulosti bylo například přemostění u Pražského sídliště u ulice U Trojice. Ale ani tam to není příliš reálné a taková stavba by opět narazila na odpor obyvatel. Územní plán by naopak měl počítat s vybudováním velké lávky ve směru od výstaviště na druhý břeh Vltavy.

Pro českobudějovickou dopravu má být zásadní severní spojka, ta může každý den ze Strakonické odvést tisíce vozidel, především tranzit kamionů. Práce na ní mají začít podle odhadů Ředitelství silnic a dálnic v roce 2023, dokončení je v plánu o čtyři roky později. Povede od Globusu přes Vltavu na Pražskou třídu v Nemanicích.