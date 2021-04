Most na spadnutí draží za 2,9 milionu. Obce ho nechtěly ani za korunu

Most Prefa, jak se mu přezdívá, je důležitý pro místní obyvatele, kteří jej využívají například při cestách na vlakové nádraží. Významný je i pro zaměstnance elektrárny, která stojí poblíž. Nikdo z nich se ale přes něj už několik měsíců nedostane.



Stavba je v havarijním stavu a její vlastník ji musel nechal uzavřít. Toto zjištění ale není žádná novinka, o závadách se vědělo už loni v létě. Za zdánlivě kuriózním příběhem se však problém, který komplikuje životy lidem v okolí.

„Dlouhodobě se mostu snažíme zbavit, takový typ nemovitosti je v našem portfoliu spíše výjimečností,“ uvádí mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.



Most přešel do vlastnictví úřadu v roce 2014, od té doby se ho snaží nabídnout okolním obcím. Ty prý ale neprojevily zájem, přestože jim ho úřad nabízel za symbolickou korunu.

Důvodem odmítavého postoje je, že most je v tak špatném stavu, že zprovoznění přijde nového majitele na miliony korun.

„Takovou investici si nemůžeme dovolit,“ vysvětluje starosta Loučovic Jan Kubík a dodává, že není ani úkolem obce, aby se starala o podobnou dopravní infrastrukturu.



„V Loučovicích máme už dva mosty, které budou také potřebovat opravit. Kdybychom si přibrali další, bylo by to opravdu nad naše možnosti,“ upřesňuje.

Začátkem loňského prosince se do celé věci dokonce vložil i kraj, když vyzval ÚZSVM, aby uvedl most do provozuschopného stavu.

„V lednu jsme obdrželi od vlastníka odpověď, že jejich znalec připravuje předběžný odhad nákladů na opravu a že nás budou o dalších krocích informovat,“ konstatuje Andrea Tetourová, vedoucí krajského oddělení pro územní samosprávu a správu v dopravě. Další zprávu už ale kraj od úřadu neobdržel.

Nyní se tedy most ocitl v dražbě, o níž jako první informoval regionální Deník. Úřad ho nabízí za vyvolávací cenu 2,9 milionu korun.



Každý zájemce musí na začátku složit deset procent této částky, teprve poté se může aukce zúčastnit. Jiná kritéria podle mluvčí Tesařové nejsou. Osud mostu je tedy zatím nejistý.

Most je pro místní důležitý

Celá situace má negativní důsledky na život lidí v obci. „Významným způsobem se nám ztížila dopravní obslužnost,“ upozorňuje Kubík.



To potvrzuje i Petr Šuleř, mluvčí společnosti ČEZ, jejíž elektrárna stojí kousek od mostu. „Pro zaměstnance by bylo komfortnější, pokud by most mohli využívat a nemuseli volit objízdné trasy,“ popisuje. Podle jeho vyjádření ale ČEZ o investici do uzavřeného mostu neuvažuje.

„Úřad se o most nestaral, respektive staral se o něj tak, že je nyní v havarijním stavu,“ kritizuje vedoucí obecního úřadu Daniel Hovorka.

Místní se také obávají, co se bude s mostem dít, až ho někdo nakonec koupí. Podle Hovorky je možné, že budoucí majitel bude mít s mostem i jiné záměry než ho zprovoznit. „I když si ho třeba někdo pořídí, může se stát, že na něm bude chtít vybírat například nějakou formu mýtného,“ obává se Hovorka.

Do celé věci by se podle starosty Kubíka mohl nakonec vložit i kraj. „Pro něj by to neznamenalo zase tak velkou investici, navíc na most se napojuje hlavní cesta ve směru na Lipno nad Vltavou, která patří právě kraji,“ říká a dodává, že přáním obce je, aby vlastník do léta umožnil přes most přecházet aspoň chodcům.

„Opravy v tomto rozsahu by vyšly zhruba na 300 tisíc, což je investice, kterou by měl současný majitel zaštítit,“ uzavírá Kubík. To si myslí i krajští úředníci. „Povinnost udržovat věci v řádném stavu jde vždy za vlastníkem,“ říká Tetourová.