Původně měl být nový most hotový do konce listopadu. Řada obyvatel Budějovic už ale delší dobu upozorňovala, že to s ohledem na postup stavby nebude možné dodržet.
Dnes to kraj potvrdil. Důvodem ale podle hejtmanství nejsou komplikace při samotné výstavbě mostu, ale problémy, které provázely přeložku důležitých inženýrských sítí vedených po původní konstrukci.
„Musíme umět říkat i ty méně příjemné zprávy. Když stavbaři na mostu Kosmonautů začali budovat provizorní lávku pro přeložku sítí, narazili pod řekou na mnohem tvrdší podloží, než se předpokládalo. Bohužel v korytu řeky není možné dělat jednoduše zkušební vrty. Takže stavaři museli několikrát změnit technologii a hledat jiné řešení. To je hlavní důvod, proč se otevření mostu posouvá na jaro příštího roku,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (Naše Česko).
Přesný termín zprovoznění teď ještě není jistý, protože bude záležet i na tom, jaká bude zima. Ne všechny práce lze totiž provádět v mrazech.
Po původním mostě vedly důležité inženýrské sítě. Patří mezi ně například parovod, který dodává teplo také českobudějovické nemocnici, nebo páteřní vodovod. I ten bylo nutné přeložit na provizorní lávku přes řeku Malši. Vzhledem k její délce ji však bylo potřeba podepřít také uprostřed řeky. Kraj vysvětluje, že právě při ukotvení této středové podpěry se objevily komplikace, které následně ovlivnily harmonogram stavby.
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Řada uzavírek omezí dopravu v Budějovicích. I kvůli nim otevřou Rudolfovskou
„Nejprve se stavbaři pokusili do dna řeky zatlouct štětovnice. To se nepodařilo. Přivezla se jiná technologie, která měla osadit ocelové profily, ale ani ta nefungovala. Následně nasadili speciální vrták určený do tvrdých hornin a ten se při práci poškodil. Nakonec bylo nutné zvolit úplně jiné řešení. Pomocí potápěčů se na dno řeky ukládaly betonové skruže, které se následně vyplňovaly štěrkem tak, aby vznikla stabilní podpěra pro technologickou lávku,“ vysvětlil Martin Kuba.
Každá změna technologie znamenala nové výpočty, úpravy projektu a hledání dalšího postupu. Teprve po vyřešení těchto komplikací bylo možné pokračovat v dalších etapách stavby.
Právě tyto komplikace vedly k několikatýdennímu zdržení. Na harmonogramu se následně podepsalo i to, že se navazující práce posunuly do zimního období, kdy některé stavební postupy ovlivňují nízké teploty.
„Chápu, že omezení dopravy v této části města komplikuje denně život tisícům lidí, a mrzí mě to. Rozhodně to ale není tak, že by se na stavbě čekalo. Pracuje se i o víkendech a v podvečerních hodinách,“ uvedl hejtman Kuba.
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Stavba mostu na Pražské v Budějovicích se zpozdí, otevřou ho nejspíš až v prosinci
Pozoruhodné je, že když se na postup stavby před několika týdny redakce iDNES.cz ptala, kraj odmítl zpoždění připustit. Přitom potíže s technologickou lávkou už byly staršího data.
Každopádně budou řidiči jezdit déle po objízdných trasách třeba přes Senovážné náměstí a pak také přes Modrý most v Havlíčkově kolonii, kde je pravidelně extrémní dopravní zátěž. Naopak obyvatelé části Mánesovy ulice budou mít ještě několik měsíců pod okny klid.
Je potřeba, aby na jaře bylo hotovo co nejdříve, protože pak se město musí pustit do další etapy rekonstrukce Rudolfovské třídy. „Pokračování jsme odložili právě kvůli mnoha velkým letošním uzavírkám,“ doplnil náměstek primátorky Petr Maroš.
V listopadu u Plané i v Branišovské
Řidiči v Budějovicích a na okraji města sledují i další dopravní stavby, které ovlivňují a komplikují provoz. Některé už budou brzy hotové, finišuje se třeba na výpadovce na Český Krumlov u Plané, tam skončí omezení 2. listopadu. V Branišovské poblíž kampusu univerzity bude rovněž hotovo v listopadu.
Už v září pak portál iDNES.cz informoval o tom, že se zpozdí také stavba Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem nového mostu přes Dobrovodský potok na Pražské třídě u křížení se Strakonickou. „Předpoklad zprovoznění je v prosinci,“ uvedl před nedávnem mluvčí ŘSD Adam Koloušek.
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Nad severní spojkou v Budějovicích musí přeložit koleje, stavbu silnice to zdrží
Skluz nabrala i stavba severní spojky, jedné z nejzásadnějších dopravních staveb v Budějovicích za poslední desítky let. Už od února se ví, že celou akci zkomplikovala přeložka části železnice v Kněžských Dvorech. Jedna kolej nakonec nestačila a museli tam postavit dvě. Přepracování projektu a přípravy této přeložky zdrží otevření silnice až o půl roku, hotovo tak bude až někdy v létě roku 2028.
„Správa železnic nám brzy po zahájení prací oznámila, že jedna kolej s ohledem na velkou intenzitu provozu nakonec nebude stačit. Budou tu navíc jezdit i nákladní vlaky Deutsche Bahn, protože se chystá rekonstrukce nádraží v německém Pasově,“ vysvětlila letos v únoru šéfka budějovického závodu ŘSD Vladimíra Hrušková.