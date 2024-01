Malši v Budějovicích překlene nový most, bude bezpečnější pro chodce i cyklisty

Na hejtmanství se usnesli, že vypíšou i architektonickou soutěž a krajské město díky tomu nejspíš získá novou zajímavou stavbu, která se stane součástí vnitřního městského okruhu a rušné Mánesovy ulice blízko centra.

Do soutěže se přihlásilo 24 zájemců a nakonec zvítězil návrh od příbramského Atelieru Horký. S ním bude Jihočeský kraj jednat o podpisu smlouvy na zpracování projektové dokumentace.

„Stávající most z roku 1959 je už v nevyhovujícím stavu, je například oslabený korozí,“ sdělil náměstek hejtmana pro veřejné zakázky Pavel Klíma. Problematická je i výška nad hladinou. Město už delší dobu cílí na oživení řek a v tomto místě mohou proplout jen nižší loďky.

Nová stavba bude v tomto ohledu komfortnější. Také má být bezpečnější pro chodce a cyklisty, kteří budou po obou stranách více odděleni od provozu aut.

Kraj potěšilo, že o soutěž byl tak velký zájem a dorazila řada zajímavých návrhů. „Rádi bychom co nejdříve zahájili projektovou přípravu, abychom po otevření dálnice a dalších dopravních staveb mohli začít s pracemi. Je důležité, aby Mánesova, která je klíčovou budějovickou dopravní tepnou, byla v pořádku. Velkým úkolem bude vše zkoordinovat tak, aby to občany zatěžovalo co nejméně,“ zdůraznil hejtman Martin Kuba. Podle dřívějších odhadů by měla začít demolice starého mostu nejdříve v roce 2025.

Porota u vítězného návrhu ocenila především elegantní řešení ocelového obloukového mostu s dolní mostovkou, který navazuje na podobu budějovických mostů přes Malši.

„Ovšem oproti jiným návrhům si zachovává nadčasovost a městskost, což je v daném místě velmi pozitivní. Jednotlivé prvky v sobě spojují jak konstrukční, tak architektonický pohled a tvoří tedy harmonický celek,“ popsal Petr Hornát, vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu.

Ocenil rovněž možnost umístění protihlukových stěn a také fakt, že se zvětší prostor nad hlavami cyklistů. Ti po obou stranách pod mostem projíždějí po stezkách, které patří mezi nejvytíženější ve městě.