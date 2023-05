Most Kosmonautů dosluhuje, kraj vypsal architektonickou soutěž na nový

Dlouhý nebo Zlatý most či lávka Luční jez. V Českých Budějovicích je hned několik pozoruhodných staveb, které se klenou přes tamní řeky. Za několik let by k nim mohla přibýt další. V Mánesově ulici přes Malši totiž dosluhuje most Kosmonautů a nahradit ho má úplně nový.

Jihočeský kraj se jako správce komunikace rozhodl, že ten současný z roku 1959 už opravovat nebude, a vyhlásil architektonickou soutěž.

„Je ve špatném technickém stavu a je nutné ho nahradit novým, po všech stránkách funkčním a reprezentativním. Proto vítám, že výsledná podoba vzejde z architektonické soutěže, a zajistíme tak stavbu, která bude ozdobou krajského města,“ řekl náměstek hejtmana pro veřejné zakázky Pavel Klíma.

Současný most má sice za sebou několik oprav, ale rezaví a poškozený je i beton. „Má nízkou zatížitelnost a nedostatečný profil průtoku,“ vysvětlil Klíma důvody k odstranění.

Omezená je i nosnost, a to na 23 tun, Mánesova přitom slouží jako vnitřní okruh města a jezdí po ní i těžké kamiony.

Výsledky soutěže by měla veřejnost znát do konce roku, pak bude následovat projektová příprava. Stavět se začne až po dokončení dálnice kolem Budějovic a dalších dopravních staveb, aby měli řidiči k dispozici více objízdných tras. Na demolici tak nedojde dřív než v roce 2025.

Architektonickou soutěž kraj vypisuje jako dvoufázovou. Účastníci mohou předkládat návrhy do 11. července. Porota vybere ty nejlepší, kteří následně dopracují projekt v druhé fázi včetně podrobných statických výpočtů.