Je mu pětašedesát let a další roky už nepřidá. Most Kosmonautů, který je součástí zásadního dopravního městského okruhu v Českých Budějovicích, brzy doslouží. Přes řeku Malši v Mánesově ulici nechá Jihočeský kraj postavit úplně nový a teď hledá ve výběrovém řízení firmu, která se pustí do práce.
Zájemci se mohou hlásit do 25. listopadu. Akce má začít na jaře příštího roku a hotovo musí být za 220 dní od předání staveniště. To znamená, že někdy v listopadu. Pro motoristy to nebude úplně příjemné období. „Stavba si vyžádá dlouhodobou uzavírku,“ potvrdila vedoucí krajského odboru dopravy Andrea Tetourová. Trvat by měla nejméně půl roku.
Přesné dopravně-inženýrské opatření ale ještě není stanovené a vše se bude upřesňovat až v následujících měsících. Současný most Kosmonautů už ale výměnu potřebuje, byť se to tak laikovi na první pohled vůbec nemusí zdát. Jeho stav se za poslední roky zhoršil a je oslabený korozí.
Už je tam proto také omezená hmotnost pro průjezd aut do 23 tun, tudíž třeba plně naložené kamiony tudy nesmí projíždět. Všechna povolení už má kraj pohromadě, proto vypsal tendr.
Nový most bude vítězná firma montovat opodál před budovou krajského finančního ředitelství, odtud ho pak jeřáb usadí na své místo. Příští rok tedy bude pro motoristy v krajském městě další tak trochu zatěžkávací zkouškou. Navíc k tomu bude i nadále po celý rok neprůjezdná Rudolfovská třída mezi Sady a Nádražní.
Most Kosmonautů v Budějovicích dostal „pětku“, kraj musí postavit nový
Na něco podobného si řidiči ještě mohou pamatovat. V roce 2019 byla Mánesova právě kolem mostu také neprůjezdná kvůli opravě a do toho byla po městě i další omezení. Obyvatelům tehdy kvůli tomu do schránek přistálo 45 tisíc informačních letáků. I teď se kraj s městem na komplikace v dopravě připravují a přeprogramují třeba provoz semaforů.
„Určitě budeme upravovat světelnou signalizaci na křižovatkách. Bude se to týkat přibližně desítky míst. Máme už vytvořený dopravní model, jak by se měla po zavření Mánesovy doprava chovat,“ upozornil náměstek primátorky Lubomír Bureš. Hodně přetížená bude především v prvních týdnech uzavírky třeba Žižkova třída, také Lidická mezi Mánesovou a Senovážným náměstím.
Připravují se i dva nové mosty přes Vltavu
Ale zpátky k mostu a jeho podobě. Kraj k tomu vypsal architektonickou soutěž, do které se přihlásilo celkem 24 zájemců. Z vítězství se na začátku roku 2024 radoval příbramský Atelier Horký.
Nová konstrukce bude celoocelová oblouková a dlouhá bezmála 45 metrů. Počítá se i s úpravami komunikace okolo, a to v délce přes 115 metrů včetně mostu. Bude mít tři jízdní pruhy a šířku vozovky 11,5 metru, po každé straně pak povede 3,5 metru široký chodník. „Na obou březích budou nově upravené stezky pro pěší a cyklisty s podjezdnou výškou 2,5 metru,“ píše se také v zadávací dokumentaci.
Zatímco tato stavba je v rukou kraje, na úpravy okolí se připravuje město. „Chtěli bychom na to plynule navázat. Úpravy navrhl stejný ateliér,“ zmínil náměstek Bureš. Chodník podél Mánesovy směrem k Lidické by pak měl být po obou stranách silnice.
Malši v Budějovicích překlene nový most, bude bezpečnější pro chodce i cyklisty
Na straně u Gerbery má být více stromů i upravené parkoviště. „Musí s tím ale souhlasit i finanční ředitelství, týká se to také jejich pozemků. Budeme o tom s nimi jednat,“ doplnil Bureš s tím, že na tento projekt by se mohlo dostat v roce 2027.
Ještě je dobré připomenout, že kromě mostu přes Malši, který nahradí ten dosluhující, budou stát v Budějovicích brzy dva úplně nové. Oba přes řeku Vltavu. První se v roce 2027 stane součástí takzvané severní spojky nedaleko Globusu.
„Pracuje se na jeho založení, připravují se pilíře,“ upozornil na aktuální stav Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic. Druhý překlene řeku mezi Rožnovem z Papírenské ulice směrem k výpadovce na Krumlov u Litvínovic. V provozu má být v roce 2028.