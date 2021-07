Monkey Business koncertovali v balonu, vzlétli z náměstí v Budějovicích

Je čtvrtek krátce před šestou ráno a českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. zdobí čtveřice barevných balonů. Z plynových hořáků šlehají vysoké plameny, proutěné koše se neklidně vrtí na zemi okolo Samsonovy kašny.

Zvláštnost celého výjevu pak podtrhuje skupinka muzikantů, kteří vzrušeně pobíhají mezi balony. Jsou to tři členové skupiny Monkey Business – Matěj Ruppert, Roman Holý a Tereza Černochová, kteří se chystají na neobvyklý kousek. Chtějí odehrát koncert v jednom z košů vysoko nad zemí.

„Je to naprostý unikát, ještě nikdo nikdy nic podobného nezkusil, baví mě, že budeme první,“ usmívá se Ruppert, který stojí hned vedle hlavního balonu a na sobě má žlutou pláštěnku po kolena.

„Na začátku mi ta představa přišla jako nesmysl. Myslel jsem, že se do koše s veškerou technikou zkrátka nemůžeme vejít, ale pak se mi to rozleželo v hlavě. A teď to vidím jako skvělý nápad,“ přibližuje Ruppert a odbíhá zařizovat poslední detaily před ostrým startem.

„Až se udělá společná fotka, skáčeme do koše, začínáme hrát a letíme,“ organizuje opodál.

Na celém týmu je vidět lehká nervozita, hlavně když zvednou oči k zatažené obloze. Akce se měla uskutečnit už ve středu večer, nakonec se ale organizátoři rozhodli, že ji přeloží na čtvrteční ráno.

„Obecně jsou balony náročné na počasí, měli jsme tedy dva termíny a museli jsme zvolit ten čtvrteční, i když je to opravdu brzo. Středeční deštivé počasí nám zkrátka nedovolilo vzlétnout,“ vysvětluje Jan Hájek, majitel společnosti Zážitky.cz, který s nápadem přišel.

„Stejně jako kultura byla i oblast našeho podnikání v úzkých kvůli covidu, a když se pak opět začalo rozvolňovat, tak jsme hledali cestu, jak se vrátit zpátky do života. Rozhodli jsme se, že spojíme muziku se zážitky a uděláme něco takhle unikátního,“ vysvětluje v rychlosti Hájek.

Za pár minut skáčeme do novinářského balonu. Všechny čtyři balony se odlepí od země a pomalu stoupají nad střechy historických budov v centru města. To vše za doprovodu hudby skupiny Monkey Business. Bohužel však fouká silný vítr a ve výšce se posádky rychle rozletí na kilometry od sebe. Kapela koncert streamovala, záznam je k vidění na mall.tv.